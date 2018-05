Český rozhlas rozjíždí tak trochu jiný twitterový účet. Seznamte se s Jaroušem a sledujte rok 1968 jeho očima

Vysíláme rozhovor s ministrem vnitra Josefem Pavlem, s tím, co se na prvního máje celou dobu bavil s lidma na ulici. Prý se ho ptali: "jaktože tady SNB nedělá pořádek?" A on na to, že tohle je demokracie. Asi na ni holt u nás ještě nejsou všichni připravení. #ziju68 #1maj pic.twitter.com/8vjjARHgP9