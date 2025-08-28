Jasná shoda v otázkách zahraniční politiky. Pavel se sešel s Fialou, mluvili o Ukrajině a Gaze
Prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS), kandidujícím do sněmovních voleb za koalici Spolu, konstatovali jasnou shodu v klíčových otázkách zahraniční politiky. Pražský hrad to uvedl v tiskové zprávě. Bez dalších podrobností také potvrdil, že tématem čtvrteční schůzky byla i situace na Blízkém východě. Podle Fialova vyjádření na síti X je jejich jasná shoda důležitá nejen z hlediska stability, ale především je to výhoda pro Česko.
„Hovořili jsme také o aktuální politické situaci a pana prezidenta jsem seznámil s parametry tvorby rozpočtu na rok 2026,“ napsal na síti X Fiala. Podle tiskové zprávy Hradu se navíc politici věnovali krizové legislativě, výdajům na obranu či koordinaci zahraničních cest.
Postoj vlády k osvětlování bitcoinové aféry mezi tématy nezmínili. Pavel však minulý týden uvedl, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti v kryptoměně nejasného původu. Nynější postup podle prezidenta není srozumitelný a budí rozpaky.
Čtvrteční pravidelné jednání Fialy s prezidentem spojené s obědem bylo prvním po prázdninové pauze a trvalo asi hodinu a půl. Premiér tak hlavu státu informoval i o nedávných videokonferencích takzvané koalice ochotných k řešení konfliktu na Ukrajině.
Bezvýhradná podpora Izraele?
Kromě toho oba muži hovořili také o situaci na Blízkém východě. Prezident totiž během uplynulých týdnů na dění v tomto regionu několikrát vyjádřil rozdílný pohled než předseda vlády.
Uvedl mimo jiné, že kabinet podporuje Izrael v podstatě bez jakékoli výhrady k politice premiéra židovského státu Benjamina Netanjahua. To Fiala odmítl ve středu, když řekl, že vláda se na situaci nedívá s klapkami na očích.
Pavel minulý týden rovněž uvedl, že razantní přístup Netanjahua vyvolává pochyby, jestli tamní vláda nekomplikuje Česku další podporu Izraeli. Za poslední akce v Gaze se podle něj dá jen velice těžko postavit.
Ve středu řekl, že Česko je zemí, která dlouhodobě Izrael podporuje, což ale nevylučuje to, že lze s Izraelem mluvit i o věcech, které ČR nevidí v dobrém světle.
V pondělním telefonátu s protějškem Jicchakem Herzogem tak zdůraznil řadu konfliktních témat, v nichž vidí potenciál zhoršování pohledu na Izrael.
Fiala ve středu připomenul, že Česko se v poslední době přidalo ke všem výzvám Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které žádají Izrael, aby zohledňoval humanitární situaci v Pásmu Gazy.