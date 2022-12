Setkání s papoušky. I tak může vypadat přání, které se povedlo splnit Ježíškovým vnoučatům

Chovatelé Nikola Padalíková a Pavel Nepil s sebou přivezli do domova pro seniory v Krásné Lípě dva velké papoušky Ara a jednu korelu.

Ježíškova vnoučata dělala radost v krásnolipském domově pro seniory. Jedna z klientek si tam přála setkat se s papoušky

„Tady je Arezra, to je Dorian, a tohle Jack,“ představuje papoušky chovatelka Nikola a pokračuje: „Přijeli jsme od Prahy, přesněji z Čeradic. Už takhle jezdím několik let v rámci Ježíškových vnoučat – každý rok vyberu dva, tři domovy, kde by rádi viděli papoušky. Jezdíme takhle po republice, abychom udělali těm lidem radost.“

Paní Jaroslava se na pestrobarevné ptáky těšila už od rána. Zvědavý na ně byl i její manžel, který bydlí v mužské části domova.

Mladá zvědavá Arezra byla hned s paní Jaroslavou velká kamarádka. „Tohle je miminko, to se vyklubalo letos v březnu. Ještě toho moc neumí. Také má ještě miminkovské peří,“ představuje mladou Arezru chovatel Pavel. „Je to ale neskutečný mazlíček. Ona má opravdu příjemnou povahu,“ doplňuje ho Nikola.

Chovatelé Nikola a Pavel pobyli s papoušky na pokoji 67leté Jaroslavy asi hodinu, Jack jí věnoval dlouhé ocasní pírko. Od chovatelů pak dostala háčkovaného papouška Doriana.

„Paní Jaroslava moc nemluví, ale moc se jí to líbilo. Byla i nadšená, že to mohla sdílet se svým manželem,“ usmívá se po návštěvě chovatelů papoušku instruktorka sociální péče Leona Veverková.