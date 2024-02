Jde o to, jak soud interpretuje tu zásadu ‚in dubio pro reo‘, říká advokát. V kauze Čapí hnízdo čeká odvolání

Městský soud v Praze podruhé zprostil obžaloby expremiéra Andreje Babiše a Janu Nagyovou (oba ANO) v kauze Čapí hnízdo. Předseda trestního senátu Jan Šott to odůvodnil tím, že nebylo prokázáno, že by obžalovaní spáchali trestný čin. Soud tak potvrdil svoje dřívější rozhodnutí. Vypořádal se soud se všemi výhradami a je možné, že by Vrchní soud mohl Šottovi odebrat případ? Hostem Českého rozhlasu Plus byl advokát Jiří Kučera. Ranní plus Praha 13:44 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Jan Šott s dokumenty ke kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vypořádal se Městský soud v Praze se všemi výhradami, které k jeho prvnímu zprošťujícímu rozsudku měl vrchní soud?

Jestli se s nimi vypořádal a jak to se nedá přesně říct, neznáme totiž písemné odůvodnění. Nicméně z ústního odůvodnění vyplývá, že alespoň provedl všechny důkazy, tak jak mu to nařídil vrchní soud.

Takže tím odpadá i ta kritika, kterou jste měl vy osobně, že Městský soud v Praze neprovedl všechny důkazy. Teď už tedy máme jistotu, že tak učinil.

Přesně tak. On to udělal v takovém zrychleném sledu, hned na začátku toho procesu před výslechem svědků. Tím vlastně poskytl materiál vrchnímu soudu, který eventuálně k odvolání státního zástupce o tom bude ještě jednou rozhodovat.

Není to napadnutelné? Jak rychle provedl soud zbývající důkazy.

Správná otázka. Vedou se o tom diskuse v právnické komunitě, jak by se správně měly provádět důkazy. On to udělal velmi zrychleně a formálně v tom smyslu, že odkázal na spisovou značku, začlenění do spisu a název toho dokumentu aniž by je celé prováděl a předčítal.

Očekáváte tedy, že se státní zástupce proti tomuto rozsudku znovu odvolá?

Vzhledem k tomu, že státní zástupce včera (ve středu pozn. red.) vypadal jako politý živou vodou, tak si myslím, že ano. Skutečně mu soud nevyhověl, naopak, jeho verdikt je kontradiktorní k tomu, co tvrdí státní zástupce a v logice jeho činnosti je podat odvolání.

Pokud se státní zástupce odvolá, považujete za pravděpodobné, že bude Vrchní soud zase trvat na svém? To znamená, že ten případ znovu vrátí?

To je těžké říct. Já si myslím, že Vrchní soud bude zase vycházet z písemného odůvodnění toho rozsudku.

Možné je to, že po přečtení celé té věci tak jak byly provedeny důkazy si je poskládá po svém a uplatní svůj právní názor. Který, jak jsme mohli tušit z toho usnesení, je trochu odlišný od právního názoru pana soudce Šotta.

Nevinní. Soud v kauze Čapí hnízdo i napodruhé zprostil Babiše a Nagyovou obžaloby Číst článek

V procesu nedošlo k pochybení

Čím přesně se liší?

Liší se v tom, že se chce dívat na kauzu komplexně, chce posuzovat důkazy ve vzájemných souvislostech, ale nikde není řečeno, ani není zřejmé, že nedojde ke stejnému výsledku jako pan soudce Šott.

To znamená, že nebude prokázáno tím logickým řetězcem nepřímých důkazů mimo důvodnou pochybnost, že ta firma byla vyvedena z holdingu Agrofert za účelem získání dotace. To je alfa omega celého případu.

Tedy, abychom použili slova soudce Šotta, je možné, že vrchní soud se přikloní k jeho odůvodnění, že nebylo mimo důvodnou pochybnost prokázáno že by obžalovaní, tedy pan Babiš a paní Nagyová, spáchali trestný čin?

Záleží to samozřejmě na práci s důkazy a jejich hodnocení. A na to má podle mého Vrchní soud trochu jiný názor. To znamená že, aniž bych predikoval jeho rozhodnutí, budeme se muset nechat překvapit, jak to přečtou.

Je možné, že by vrchní soud odebral tento případ soudci Šottovi?

Nemyslím si, že by to bylo možné. Samozřejmě, všechno je možné, ale nemyslím, že by to bylo pravděpodobné. Nedochází zde k žádnému pochybení v procesu.

Šott vyřešil kauzu Čapí hnízdo během jednoho jednacího dne. Žalobce Šarocha to překvapilo Číst článek

Ano, jedná se o to jak si prvoinstanční soud interpretuje tu zásadu “in dubio pro reo“, v překladu v pochybnostech ve prospěch obviněného. Znamená to jak naplňuje to pravidlo že skutek musí být prokázán způsobem, který vylučuje důvodnou pochybnost.

To, že soud neprovedl všechny důkazy není závažné pochybení z vašeho pohledu?

Já si myslím, že teď už je provedl, to je jedna věc, a to že neprovedl některé důkazy je v logice jeho původního rozhodnutí. On jinými slovy říká, svědek Bareš nám říkal, nejdřív padlo rozhodnutí o vyčlenění až potom rozhodnutí o dotaci a na tom postavil svoje rozhodnutí ohledně vyvedení firmy Čapí hnízdo z holdingu Agrofert.

To znamená, že pokud měl toto potvrzeno, pokud, jak dnes říká, jsou tam i další nepřímé důkazy, které to minimálně nevyvrací a jsou tam i další které to potvrzují, tak potom zkoumat jestli farma Čapí hnízdo byla ekonomicky soběstačná a ti lidé skutečně chtěli podnikat, je už nadbytečné. Tak z takové logiky vycházel.