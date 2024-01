Jde Rakušan ve šlépějích Babiše? Expertka o kotli v Karviné i výzvě pro Piráty

Máte pocit, že šéf Starostů Vít Rakušan v Karviné tak trochu zavzpomínal na Kotel Michaely Jílkové?

Jestli ano, tak asi s nostalgií. Myslím, že mu možná mohlo i proběhnout hlavou, že by radši byl v Kotli než v pivnici v Karviné. Jak sám řekl, bylo to ostré.

Ale říkal, že ostrá slova čekal. Na debatě v pivnici Centrum byly odhadem až dvě stovky lidí a ministrovi vnitra tykali. Občas na něj křičeli, pokládali mu leckdy otázky, na jejichž zodpovězení není zrovna on ten pravý. Došlo na sebereflexi, i na nekompromisní hájení postojů. S jakým publikem se Rakušan podle vás v Karviné setkal?

Myslím, že se setkal s takovým publikem, jaké on a jeho tým čekali, a na které se připravovali. Debaty bez cenzury hnutí STAN naplánovalo do deseti lokalit, kde mají nejmenší volební podporu. Zároveň s tím jde ruku v ruce i to, že tam je velmi vysoká podpora hnutí ANO a SPD. Tam se opravdu nedalo čekat, že to bude klidná, plodná a kultivovaná debata. Naopak bylo očekávatelné, že se tam sejdou lidé, kteří si budou chtít něco vyřídit s politickou reprezentací, v tomto okamžiku ztělesněnou panem Rakušanem.

Zároveň je to lokalita – a bude se to týkat i dalších devíti míst –, která je z politického hlediska vyloučená. Nikdo tam nejezdí. A tomu zase odpovídá to, kdo tam volí a koho tam volí. Pokud si někdo opravdu myslel, že to bude debata, kde si sednou a budou si v klidu povídat, nedej bože někoho přetáhne na svou stranu, tak byl opravdu naivní.

Karviná bez cenzury

Co říkáte na to, když ministrovi vnitra někdo face to face nadává do fašistů?

Na to má samozřejmě právo, máme svobodu slova. Ale zase říkám – podívejte se, co je Karviná zač. Podle statistik je to jedno z míst s nejhorší kvalitou života v ČR.

„Já bych se chtěl zeptat, proč tak vehementně podporujete kyjevský fašistický režim...“ (X účet Víta Rakušana, 22. 1. 2024)

Je tam vysoká nezaměstnanost, skoro 10 procent lidí nedodělá ani osmou třídu. Tam jsou lidé, kteří podléhají dezinformacím, kteří jsou naštvaní na politickou reprezentaci, a kteří opravdu čekali na to, že tam konečně někdo přijede a budou to moct říct. Nikdo nemohl čekat, že tam budou lidé sedět v oblecích a budou říkat pěkné věci.

„Já se chcu zeptat, kdy podáš demisi, protežes už pokazil na cos šahl...“ (X účet Víta Rakušana, 22. 1. 2024)

Zaujal mě komentář Apoleny Rychlíkové, která na nadávání reagovala slovy: ‚Nadávání ministrovi se jednoduše může stát záminkou pro další nezájem o ty, za kterými se Rakušan vydal.‘ To asi cílí právě na ten úzký okruh lidí, kteří se v pivnici objevili. To ale ve výsledku zase nemusí odpovídat obyvatelům Karviné jako celku. Vnímáte to stejně?

To se samozřejmě může stát. Ostatní politici můžou dostat strach a říct, že do toho nepůjdou, protože to neustojí. Plno komentátorů napsalo, že pan Rakušan ‚má koule‘, když tam jel a vystavil se tomu. Ale od toho je to politik. Jestliže budeme tyto regiony dál opomíjet, jak jsme to dělali dosud, tak se nemůžeme divit, že když už tam někdo přijede, tak to bude probíhat takto.

Ta slova jsem pochopil ještě trochu jinak – abychom nesoudili Karvinou podle jedné debaty v pivnici…?

Jasně, protože plno lidí si řeklo, že tam to bude ostré, a že tam nepůjdou. Jestli se s tím politikem chci potkat, tak na něho nechci křičet a tak dále… Tam opravdu šli lidé, kteří se potřebovali vykřičet.

Promyšlená kampaň

Komentátoři píší o startu předvolební kampaně v regionu. Jak Rakušanovy debaty na periferii republiky vnímat optikou toho, že když tam politik nevyjede, je kritizován za pragocentrismus, a když vyjede, tak je to automaticky kampaň?

To je docela těžká otázka. Čeští politici do regionů jezdí poměrně dost, ale není to tak medializované jako tahle tour. Když to teď vztáhnu na Karvinou, tak Vít Rakušan přijel připraven – tematicky, i oblečením, což je velmi důležitý detail…

To, že přijel v černé mikině, tedy hraje roli…?

No jasně. Kdyby do pivnice, kde budou jeho odpůrci dost často podléhající dezinformacím, přijel v obleku a kravatě a stoupl si před mikrofon, tak to bude možná ještě horší. Přišel v mikině, byl bezprostřední, a první, co udělal, bylo, že si dal pivo. To taky prolomí bariéru. Pak to ale pokazí tím, že řekne v Karviný, a ne v Karviné…

„Je zajímavý, že v Karviný já vůbec nejsem poprvý.“ Vít Rakušan, Předseda hnutí STAN a ministr vnitra (X účet Víta Rakušana, 22. 1. 2024)

Pak se nemůže divit, že si o něm stejně budou všichni myslet, že to je ten Pražák, který sem přijel. Vím, že to je detail, který se někomu nemusí zdát důležitý, ale kolik médií to napsalo, kolik lidí to zmiňovalo… Forma potom zastínila obsah.

Jako expertka na politickou komunikaci považujete to, že si šéf Starostů na sebe vezme černou mikinu, dá si pivo, a dlouhé desítky minut se baví s rozlíceným davem v Karviné, za geniální, nebo hloupé PR?

Ani jedno, je to prostě PR. Nechci říct, že je to geniální. Není první, koho to napadlo, a není určitě ani poslední. Takže geniální to není a hloupé už vůbec ne. To, že se člověk – politik, ministr, lídr – baví s lidmi je součást demokracie a debaty, která má probíhat. Jsem za to strašně ráda. Zároveň mě ale mrzí, že ostatní výjezdy, ať už je to hnutí ANO nebo kampaň koalice Spolu vůbec nejsou takto pokryty. A Rakušan se právě na této vlně veze. Udělal klip, je to kontroverzní, zvolil i kontroverzní jméno debat. Opravdu jede na vlně toho, že je o to i velký mediální zájem. Geniální je to, že to dokázal protlačit do médií. A to samotné je jasné, to musí dělat. Osobní kontakt s voliči je nedocenitelný.

Myslím, že velké zásluhy na tom má hlavně jeho tým slovenských mediálních poradců. Jak důležité podle vás je – a ptám se vás jako člověka, který se v minulosti aktivně podílel na kampani před nějakými těmi deseti lety u ANO…

To už je hodně dávno…

Ale přece jen s tím máte zkušenosti… Jak moc je důležité, že do toho vstoupí tento tým, který stojí i za úspěchy Zuzany Čaputové nebo prezidenta Petra Pavla? Abychom byli konkrétní – jsou to lidé kolem stratéga Michala Repy.

Samozřejmě to je důležité, protože je to nová energie, nová síla, nový pohled. Pan prezident Pavel dělal v podstatě to stejné – před druhým kolem prezidentské volby jel přesně do těchto regionů, kde byl z pohledu politického trhu za outsidera, a kde měl volební bašty Andrej Babiš. Takže si možná řekli, že když to fungovalo jednou, bude fungovat znovu.

Čím si vysvětlujete, že právě teď je to tak hodně mediálně pokryté, na rozdíl třeba od jiných výjezdů? Teď nemyslím zrovna Andreje Babiše, ale třeba koalici Spolu a podobně.

Je to spojené s rebrandingem. Oni nezačali jen jezdit. Kdyby řekli, že bude mít sérii debat, tak to asi nikoho úplně zajímat nebude. Takže velkou roli tam hraje rebranding. Udělali klip, zároveň šli do kontroverze: jsme sice vládní strana, ale šťouchneme si do premiéra, doslovně. A to je právě cílem těch debat. Vůbec nejde o to, aby lidé, kteří přijdou na debatu, začali volit hnutí STAN. Není to o tom je přesvědčit nebo jim vyvrátit nějakou dezinformaci. Jde o to ukázat, že ač jsou vládní strana a s těmi dalšími spolupracují, tak ví, že je něco špatně. A co je špatně na vládě? Co je nejvíce vytýkáno, je právě komunikace. A hnutí STAN udělalo – vy jste to pojmenoval jako geniální – geniální tah v tom, že šlo přes komunikaci a změnilo celou komunikační strategii. Otevřeli se lidem a řekli: my nemáme co skrývat. Víme, že to není ideální, pojďte se s námi bavit. Uchopili šanci, vzali všechny zklamané voliče koalice, kteří teď nemají žádnou volební alternativu, a opravdu přemýšlí o tom, že k volbám příště nepůjdou. Tímto řekli, že to ví, ale že na tom pracují. Řekli: pojďte to s námi ještě zkusit.

To znamená, že Vít Rakušan a STAN mají mít lepší obrázek v očích lidí ne z Karviné, ale těch z Kolína, Prahy, středních Čech, kteří ho oceňují?

Možná bych to rozdělila do tří kategorií. Zaprvé cílí na stávající voliče STAN, které chtějí ubezpečit, že jsou to pořád oni, a že budou dělat tu politiku, kterou slibují. To jsou stávající voliči, které si chtějí udržet. Druhá skupina jsou ti zklamaní, kterým chtějí říct, že ví, že udělali plno chyb, ale teď do toho šlápnou a má cenu to s nimi ještě zkusit. A třetí skupina jsou lidé v místech debat, kterým chtějí říct: podívejte, my jsme za vámi přijeli, my s vámi teda aspoň budeme mluvit. Nemusíte na zvolit, ale vytáhněte nás z toho šuplíku Nikdy a přeřaďte si nás do šuplíku Budeme vás tolerovat. Navíc jde hnutí STAN v letošních krajských volbách zrovna v Karviné v koalici s nově vznikajícím hnutím kolem Ivo Vondráka, bývalého poslance a hejtmana za hnutí ANO, který je tam velmi populární.

I na to se mimochodem lidé v Karviné ptali.

Mohli by si říct, že to, že pan Vondrák a nově vznikající hnutí kandiduje společně, prostě nejde. A teď tam přijel Rakušan, stoupl si, dal si s nimi pivo, a už je to pro ně týpek. Nemusí to být voliči hnutí STAN, ale můžou to být tolerující voliči. Nemusí to být ten důvod, proč by to třeba nehodili Vondrákovi.

Ale to, že Rakušan sleduje nějaké své cíle, asi ve výsledku nemusí znamenat, že se to podaří. Mají on a jeho tým oporu třeba v minulých výjezdech jiných politiků, že se taková kampaň zdařila?

No jasně – 1996 autobus Zemák, 1998 autobus Zemák, Na pivo s Karlem TOP 09. Osobní setkání je od druhé poloviny dvacátého století stále nejúčinnější, pokud chcete, aby voliči šli volit nebo aby volili nějakou konkrétní alternativu. Nic nepřesvědčí tak jako osobní setkání. Samozřejmě jsou velmi důležité debaty, každá složka kampaně a komunikační strategie je důležitá, ale podle empirických studií je osobní setkání stále to nejrazantnější, co dokáže přesvědčit.

I v době, kdy valná většina z nás tráví spoustu času na sociálních sítích, kde se politici snaží projevovat autenticky, tak Door-to-door nebo Hospoda-to-hospoda je podle vás to nejúčinnější?

Pokud je to dobře udělané, a pokud si člověk opravdu dokáže stoupnout, mluvit, přizpůsobit se publiku… To je fakt strašně důležité. Kdyby nastoupil Petr Fiala nebo paní Pekarová Adamová v saku, tak to fungovat nebude. To je formát, který neustojí každý. Ale když to přišijete politikovi opravdu na míru, tak v ten moment je to nejúčinnější. V době covidu se mohlo zdát, že se přesuneme jenom do digitální sféry. To je samozřejmě strašně důležité. Věčně jsme na mobilu, pořád scrollujeme, a když vás příspěvek nebaví, tak prostě jedete dál a nedočtete ho. Ale jakmile se setkáte s člověkem, tak už si ho doposlechnete. To je to, na co třeba sází i Andrej Babiš. Plno lidí přijde, chce mu vynadat, ale začne se s ním bavit a potom řekne, že to je docela sympaťák. Nemusejí s ním souhlasit, ale minimálně už si o něm nemyslí to nejhorší.

Může být setkávání s lidmi v hospodách nová norma politické kultury? Zmínil jsem Door-to-door kampaně, které jsou velmi populární třeba ve Velké Británii. To u nás v ČR populární nikdy moc nebylo.

Zkoušela to TOP 09, ale u nás to prostě nefunguje. Jde to na vesnici, ve vilových čtvrtích, čehož jsem byla i účastna… Ale ti lidé se s vámi nechtějí bavit. Navíc to většinou neobchází politik, ale dobrovolníci nebo řadoví členové, které vůbec neznáte. V hospodě ale sedí politická celebrita, takže je to trošku jiná kategorie. U nás – to ráda zmiňuji – zkoušeli Window-to-window kampaň Zelení. Myslím, že to byly některé krajské volby za Ondřeje Lišky, kdy se slaňovali z paneláků a ťukali na okna. To samozřejmě nebylo to hlavní, co v komunikaci dělali, byla to spíš taková legrace, ale mě to hodně bavilo. Jsme hospodský národ, rádi si nad pivem postěžujeme, pokecáme. A ideálně když k tomu ještě běží fotbal nebo hokej, kde hrají Češi. Takže pokud to někomu sedí, pokud je v kontaktu tohoto typu autentický, tak je to podle mě to nejsprávnější, co může dělat.

Koaliční otřes

Co je sdělením propagačního videa z volejbalové šatny, které se nebojí zajet do vlastních řad? Zazní v něm přímo jméno premiéra Petra Fialy (ODS). Teď se všichni ptají, jestli už mu to řekl… Může to mít dopad i na koaliční vztahy, které jsou napjaté? Přece jen není jednoduché udržet pět stran v jedné vládě.

Bála bych se říct, že to nebude mít žádné dopady. To by se taky mohlo považovat za neúspěch celého rebrandingu STANu a Debat bez cenzury. Naprosto chápu rozhořčení, které video vyvolalo ve vládě. STAN není žádný svatoušek a vláda v čele s Petrem Fialou Rakušana a jeho kolegy v kauzách, které měli, vždy podržela.

Takže jaké mohly být reakce? Máme tady Piráty, koaličního partnera STANu z voleb 2021. Ti mají za sebou volbu celého předsednictva, které je kromě předsedy obměněné a myslím, že to je jasný kandidát na to, aby šel do něčeho podobného. Když Piráti odejdou z vlády, tak se s prominutím fakt nic nestane. Ivana Bartoše to asi zamrzí, ale eDoklady má jakž takž hotové. U pana ministra Šalamouna si troufnu říct, že ho žádný smrtelník moc nezná. Pana ministra zahraničních věcí Lipavského asi už ano, i vzhledem k tomu, co se děje ve světě. Ten ale ve straně nemá žádnou pozici, na které by mohl stavět a toto rozhodnutí zvrátit.

Piráti by vám vytkli, že přece dělají skvělou práci, a proto se o nich tolik nemluví – protože nemají čas na to, aby měli problémy.

To bude říkat každý. Musí to říkat, co by taky měli říkat jiného? Ale myslím, že pokud některá z koaličních stran může do toho jít ještě tvrději, tak jsou to právě Piráti. Mají i lepší preference než hnutí STAN. Když se podíváte na vývoj, tak jsou na tom lépe, takže si můžou dovolit být právě tou silou, která bude kritizovat, i s tím, že když odejdou, tak budou vědět, že vláda bude pokračovat dál.

Takže ne, že by se Piráti naštvali na STAN, ale že by zopakovali to, co teď udělal Rakušan, a taky se trochu víc obuli do vlády…?

Ano. Jestli na to někdo má pěkně připravenou pozici, tak jsou to podle mě Piráti. Pak je tady KDU-ČSL. Ta je součástí koalice Spolu, takže tam bych možná čekala silnější tlak na lídra, ministra Jurečku, na odchod a snahu ukázat, že jsou si některých chyb také vědomi. Pak je tady TOP 09, u které vůbec nevím, co dělá. Přijde mi, že přešlapuje na místě, a moc neví, co sama se sebou.

A pak je tady ODS, do které se skrze Petra Fialu výslovně obuli. Ta musí logicky jít do voleb proti STANu, ať už půjde sama, nebo v koalici Spolu. Budou bojovat o úplně stejné voliče – o nerozhodnuté, zklamané, které budou přesvědčovat, že jsou to pořád oni, a aby jim dali ještě jednu šanci. Apel ‚Když ne my, tak Babiš‘ fungoval v roce 2021. Ano, určitě na něj část voličů uslyší i teď nebo příští rok, ale už to nebude stačit. Budou muset ukázat výsledky. Proto jsou teď ve funkci, aby ukázali, co mají za sebou. Hnutí STAN jim podšoupnul možnost jim to vrátit, protože si prostě rýpli. Nemají jinou šanci. V kampani je hnutí STAN jejich logický soupeř.

Očekáváte na ostatních debatách podobný vývoj jako v Karviné, nebo byla Karviná naschvál vybraná jako první právě tím, jak rázná je?

Osobně bych velké rozdíly nečekala. Část lidí ty postřehy a průběh asi odradí a nepůjde tam. Naopak část lidí – možná většinu – to naopak povzbudí a půjde si taky postěžovat a zanadávat. Mediální pozornost určitě nebude tak velká, protože první debata je prostě vždycky jenom jedna. To ale neznamená, že STAN nebude mediálně exponované na úkor ostatních vládních subjektů. Pokud někdo nepřijde s něčím jiným. A i kdyby to nebylo stoprocentně pozitivní, tak negativní reklama je taky reklama.

