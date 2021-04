Dostavba Dukovan bude složitá. Proč to komplikovat geopolitickými riziky, ptá se vládní zmocněnec

Potřebuje Česko nové jaderné bloky? Podle jakých kritérií by k tendru o dostavbu Dukovan měli být zváni zájemci? Je Rosatom opravdu bezpečnostním rizikem? Hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:28 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Budovat jadernou elektrárnu znamená budovat úzký vztah s nějakou zemí na dlouhá desetiletí. Je to civilizační volba a sami si řekněte, s kým chcete, nebo nechcete být v takto úzké vazbě. To jste prohlásil v listopadu 2018 v Interview Plus. Skutečně pro dostavbu Dukovan platí, že určí směrování Česka na desetiletí dopředu?

Rozhodně ovlivní a spoluurčí směřování naší země. Nepochybně ano.

Apelujete z pozice zmocněnce na vládní představitele v tomto směru?

Samozřejmě, je to moje práce.

V čem spočívají bezpečnostní rizika při zapojení ruského Rosatomu do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany?

Bezpečnostní skupina, kterou tvoří bezpečnostní služby a zástupci ministerstev vnitra a zahraničních věcí, říká vcelku jasně, že riziko zapojení Ruska nebo Číny do tohoto projektu znamená riziko být pod nátlakem v okamžicích krizí a být vydíratelní po dlouhé roky během celé doby výstavby. Po dokončení stavby už tolik ne, ale během stavby jste do jisté míry rukojmím dodavatele.

Radiožurnál už vloni informoval, že bezpečnostní skupina, o které jste mluvil, varovala před účastí firem z Ruska a Číny. V seznamu připomínek doporučila rizikové uchazeče vůbec neoslovovat. Byl byste také pro?

Samozřejmě. Myslím si, že ten projekt je dost složitý sám o sobě. Během práce na Temelínu 3 a 4 jsem byl vládním zmocněncem pro jeho rozšíření. Objížděl jsem stavby ve světě všech tří uchazečů a neviděl jsem jedinou stavbu, která by byla podle harmonogramu.

Všechny měly výrazné zpoždění – nejmenší bylo pět let. Všechny byly také výrazně přes rozpočet. Jsem toho názoru, že ta stavba bude dost komplikovaná už sama o sobě. Proč si to ještě dál ztěžovat geopolitickými riziky?