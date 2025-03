Je to horší než Mnichov. Snaží se obvinit oběť, míní ukrajinský poslanec o zastavení pomoci z USA

Zastavit nyní vojenskou pomoc Ukrajině znamená pomoci ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, řekl agentuře Reuters ukrajinský poslanec a předseda parlamentního zahraničního výboru Oleksandr Merežko v reakci na zprávy o pozastavení americké podpory Kyjevu. Rozhodnutí přirovnal k mnichovské dohodě z roku 1938, kdy se nacistické Německo, Francie, Británie a Itálie bez účasti Prahy dohodly, že Adolf Hitler získá rozsáhlé československé pohraničí. Praha 10:04 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Den ukrajinských ozbrojených služeb | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

„Je to horší než Mnichov, protože se (tehdy) aspoň nesnažili vykreslit Československo jako agresora. Ale tady se snaží obvinit oběť z agrese - je to extrémně nebezpečné,“ uvedl Merežko.

ONLINE: Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenskyj ho musí přesvědčit, že chce jednat Číst článek

„Na povrchu to vypadá opravdu velmi špatně. Působí to, že nás tlačí ke kapitulaci, což znamená (akceptování) požadavků Ruska,“ cituje ho dále Reuters. „Je to psychologická rána, politický úder Ukrajině, nepomáhá to našemu rozpoložení,“ řekl Merežko.

Tentýž zákonodárce stanici BBC řekl, že Trump by se měl vážně zamyslet nad tím, jak se zapíše do historie. „Je to neuvěřitelné, co se děje... Ani v nejhorším snu jsem si nedokázal představit, že by Trump přerušil vojenskou pomoc Ukrajině, když ji tolik potřebujeme,“ řekl Merežko, který je členem strany prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa.

Vyjádřil také mínění, že se Trump snaží postavit Ukrajinu a Evropu stranou a uzavřít dohodu s Ruskem. „Pro mě je to datum, které se zapíše do historie neblaze,“ uvedl.

Americká média s odvoláním na zdroje z americké administrativy v noci na úterý napsala, že Trump nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Vedení Ukrajiny musí Trumpa přesvědčit, že chce jednat o míru, aby dodávky zbraní obnovil, napsala média.

Ruská armáda zahájila celoplošnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. USA se pod vedením tehdejšího prezidenta Joea Bidena společně s dalšími západními zeměmi postavily na stranu Kyjeva, kterému poskytly mimo jiné podporu v podobě dodávek zbraní. V lednu se ale do Bílého domu vrátil Donald Trump, který přístup Washingtonu k Moskvě změnil.

Trump tvrdí, že chce válku co nejdříve ukončit, kritizuje Zelenského a vystupuje vstřícněji vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V pátek se vztahy mezi Zelenským a Trumpem dále zhoršily, když schůzka mezi oběma prezidenty a americkým prezidentem J.D. Vancem v Bílém domě přerostla přímo před kamerami médií v hádku, kdy američtí činitelé mimo jiné Zelenského obvinili z toho, že není dost vděčný. Ukrajinský prezident za americkou pomoc děkoval mnohokrát.