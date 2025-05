Je ironické, že nás je osm miliard a osud lidstva drží v rukou tři muži, řekl v Praze exprezident Finska

„Pokud chceme být skutečně silnější, nestačí mít moderní, dobře vybavené a vycvičené armády. Skutečnou silou jsou lidé, kteří mají vůli bránit svůj způsob života,“ pronesl český prezident Petr Pavel úvodem mezinárodní konference o budoucnosti EU v Praze. Bývalý finský prezident Sauli Niinistö po něm zdůraznil, že mír a svoboda jsou nejdůležitějšími hodnotami, protože bez nich by neexistovaly jiné. Do budoucnosti má prý pozitivní náhled. Praha 18:55 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finský exprezident Sauli Niinistö na konferenci Evropa jako úkol ve Španělském sále Pražského hradu. Po jeho levici český ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (12. května 2025) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Každý z nás chrání svoji zemi i tím, jaké informace bez kritiky přijímá a jaké bez kritiky posílá dál,“ podotkl Niinistö.

Bývalý prezident Finska z pověření Evropské komise loni sestavil zprávu o občanské a vojenské připravenosti Evropy, ze které částečně vychází politický program současné Evropské komise.

„Je ironické, že je nás lidí osm miliard a náš osud se zdá být v rukou tří mužů,“ pokračoval Niinistö s odkazem na prezidenty Spojených států, Ruska a Číny. Dodal však, že i oni „jsou jen lidé“.

Trump, Si a Putin

„Prezident (Donald) Trump je bojovník, ale ne válečník. Chce bojovat na svém vlastním hřišti, a to je byznys, ekonomika. Prezident Číny Si (Ťin-pching) na druhé straně musí být s ekonomikou velmi opatrný, jelikož je klíčem, aby udržel čínskou společnost … jeho zájmem není vést válku. Prezident Ruska (Vladimir) Putin … si myslí, že my jako Evropa jsme slabí. To je poselství, které musíme změnit. Ukázat, že jsme silní.“

Český prezident Pavel před Niinstöem kromě „nezbytného posilování obranného průmyslu“ hovořil o nutnosti posilovat kritické myšlení a mediální gramotnost a ocenil, že se „Evropská unie vydala na obtížnou, ale nevyhnutelnou cestu deregulace a snaží se odstranit zbytečnou byrokracii“.

EU se podle Pavla musí dále rozšiřovat a nesmí „zavírat dveře zemím, které o ni mají zájem, nebo dokonce bojují za svoji i naši bezpečnost a svobodu“. „Váhání a nerozhodnost vytvářejí prostor pro ty, kdo nás chtějí cíleně oslabovat a rozdělovat,“ řekl prezident.

Připravenost lidí i infrastruktury

Apel na to, že udržení míru a svobody je základem všech dalších hodnot a způsobu života, vycházel ze všech tří úvodních projevů. Eurokomisařka Riberaová peníze vydané na připravenost obyvatelstva i infrastruktury na krize označila za strategickou investici.

Evropská komise už koncem března pro členské státy vydala strategii připravenosti, kde například vyzývá, aby lidé měli připravené zásoby jídla na 72 hodin pro případ přírodní i lidmi způsobené katastrofy.

V Česku podrobný manuál zaměřený na připravenost chystá do konce léta ministerstvo vnitra.

„Dohromady bych ale řekl, že mám pozitivní náhled do budoucnosti, i když, pane prezidente (Pavle), jsou před námi těžké dny,“ zakončil svoji řeč s úsměvem finský exprezident a zavtipkoval o rivalitě Česka a Finska v hokeji, stejně jako předtím Pavel.