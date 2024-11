‚Je to krok zpátky.‘ Většina dotčených starostů nesouhlasí s plánem zavřít 83 poboček úřadu práce

S plánem zavřít 83 poboček úřadu práce představitelé dotčených měst většinou nesouhlasí. Považují ho za komplikaci pro klienty a rušení veřejné služby obyvatelům. Někteří starostové se obávají toho, že rušení poboček poškodí sociálně slabé, vyplývá z ankety ČTK. Úřad práce plánuje zavřít zhruba pětinu ze svých 369 poboček postupně, pracovníci by se měli přesunout do větších poboček. Praha 17:09 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad práce plánuje postupně zavřít zhruba pětinu ze svých 369 poboček (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Velké komplikace by zrušení pobočky úřadu práce představovalo pro Vrbno pod Pradědem na Bruntálsku, uvedl jeho starosta Petr Kopínec (ANO). „Samozřejmě problém to bude, protože my jsme spádová oblast, která není jednoduchá, zvlášť teď po povodních,“ řekl Kopínec.

Město se podle starosty nemá na změnu jak připravit, už proto, že ho o ní zatím nikdo neinformoval. „Vůbec nevím, jaký je záměr, kde bude pro nás kontaktní místo úřadu práce,“ řekl Kopínec.

Rušení úřadů práce se nelíbí ani starostovi Hořic na Jičínsku Martinu Pourovi (Hořičtí patrioti). Zamýšlená centralizace se podle něj negativně dotkne lidí v celé spádové oblasti Hořic, protože budou muset dojíždět do Jičína nebo Hradce Králové. „Je to krok zpátky. Úspory, které stát predikuje, z toho nebudou,“ je přesvědčený Pour.

Podobně se na rušení poboček dívá i starosta nedaleké Nové Paky Pavel Bouchner (Paka navždy!). „Vše se centralizuje, což není dobře,“ uvedl.

V Karlovarském kraji by se rušení poboček mělo dotknout dvou měst. V Nejdku je uzavření úřadu práce podle starostky Ludmily Vocelkové (ANO) dalším nežádoucím zrušením služby státu obyvatelům. Stejně se vyjádřil kraslický starosta Jan Šimek (ANO) a doplnil, že v obou městech funguje úřad práce ve značně omezeném režimu už nyní a jeho uzavření bude pro klienty velkou komplikací.

‚Úspory na nejslabších‘

Na sociální aspekt rušení úřadů práce upozorňují někteří starostové měst na Vysočině. Míní, že s provozem poboček u nich úřad práce nemá velké náklady, zachovat by je chtěli alespoň v omezeném rozsahu. „Je dobře, že stát šetří, ale měl by šetřit na skutečně zbytných výdajích a ne každou další úsporu dělat na těch nejslabších,“ řekl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (SOCDEM).

Výraznější komplikace kvůli uzavření pobočky úřadu práce nečeká starosta desetitisícové Litovle na Olomoucku Viktor Kohout (SNK Litovel). „Naše město má dobrou dopravní dostupnost do Olomouce,“ uvedl Kohout. Podle něj se sice na sociálních sítích kvůli avizovanému zrušení pobočky úřadu práce vzedmula vlna kritiky, avšak realita nebude tak dramatická.

Zásadní problémy kvůli zavření pobočky nečeká ani starosta Horního Benešova na Bruntálsku Pavel König (Horní Benešov PRO život). Město podle něj zrušení úřadu práce očekává už možná dva roky, a proto ho nepřekvapilo, že je na seznamu.

Starostové v Libereckém kraji plány na rušení malých poboček kritizují. Starosta Chrastavy na Liberecku, senátor Michael Canov chce jednat o zachování pobočky, která je přímo na místní radnici a městu platí jen symbolické nájemné. I to je teď město připraveno úřadu práce odpustit jen aby službu pro své obyvatele zachovalo.

„Dokonce jsme ochotni, pokud by se nalezlo právní řešení, jednat i o podílu města Chrastavy na mzdových nákladech pracovníka,“ uvedl starosta v žádosti adresované ministru Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) a generálnímu řediteli úřadu práce Danielu Krištofovi, kterou má ČTK k dispozici.

Ani ve středních Čechách nesouhlasí s rušením poboček. „O rozhodnutí zrušit pobočku úřadu práce ve Voticích jsem se dozvěděla pouze z tisku,“ uvedla starostka Votic Iva Malá (Votičáci Spolu). Podle ní je tento krok nevhodný, protože dojezdová vzdálenost z jižní části obce s rozšířenou působností do Benešova je zhruba 40 kilometrů.