Je to lhostejnost, která otevírá dveře genocidě a holokaustu, zdůraznil v Letech Miloš Vystrčil

K tomu nebýt lhostejný vyzval v neděli v Letech na Písecku předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Je to právě lhostejnost, která otevírá dveře k násilí, genocidě a holokaustu, řekl ve svém projevu při pietní akci k uctění památek obětí koncentračního tábora pro Romy a Sinty, který byl v Letech zřízen v roce 1942. Zahynulo v něm přes 300 lidí, většinou dětí. Lety 14:49 11. května 2025 Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách otevřelo v Letech Muzeum romské kultury loni v dubnu.

Od loňského roku je na jeho místě památník. Podle Vystrčila i díky tomu, že k místu lidské tragédie nebyli lhostejní lidé, jako byl Čeněk Růžička.

Růžička, který zemřel v roce 2022, byl spoluzakladatelem Výboru pro odškodnění romského holokaustu a bojoval také za likvidaci vepřína, který byl na místě koncentračního tábora postaven v 70. letech minulého století. V koncentračním táboře byla internovaná jeho matka, jak v neděli v Letech připomněl Růžičkův bratr Jan. Přál by si, aby památník v co největší míře navštěvovala nejmladší generace.

„Všechno je to v dětech a především v rodině. Jak se k dětem chovají v rodině, tak se budou potom chovat děti. A pokud jim bude podvědomí dál pracovat rasisticky, nic se nezmění. Oni to nedají hned najevo normálně, napřímo a venku, ale to podvědomí pracuje dál. S tím nic nenaděláme, právě proto by sem měly jezdit školy. A malé děti zvlášť,“ řekl Jan Růžička.

Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách otevřelo v Letech Muzeum romské kultury loni v dubnu. Podle ředitelky muzea Jany Horváthové vnitřní expozici památníku navštívilo za loňský první rok provozu asi 10 000 lidí. A zdůraznila, že mezi nimi byly i početné školní výpravy.

„Ale nemůže v této věci (edukaci) fungovat jen Muzeum romské kultury. Zásadní je celostátní politika vzdělávání. Je naprosto zásadní, aby se téma dějin a kultury Romů dostalo do rámcových vzdělávacích programů, aby bylo ve školách minimálně od druhého stupně (základní školy) vzděláváno. Zatím není,“ řekla Horváthová.

Koncentračním táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo přes 1300 Romů, mužů, žen i dětí. Část z nich zahynula později v nacistických vyhlazovacích táborech.