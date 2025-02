Je libo tipy? Stránka láká na nesplnitelné, v pozadí stojí člověk z problematického sázkového byznysu

S deseti tisíci to můžeme pořádně rozjet. Garance zisku. Maximální důvěra. Taková hesla si přečte každý, kdo zavítá na telegramový kanál Mírovy tipy. Ten nabízí službu sázkového poradenství a láká na velmi úspěšné sázkové tikety. Podobný byznys už média zmapovala před dvěma lety, okolo firmy Betcademy mladého podnikatele Toma Kavtičnika. Stejně jako tehdy, i nyní hrají prim podle sázkovek upravované tikety a snaha zbohatnout na úkor důvěřivců. Původní zpráva Praha 5:00 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podivný sázkový byznys? Snaha přesvědčit důvěřivce, že sázkoví poradci mohou svým klientům garantovat zisk | Zdroj: DPphoto / Profimedia

„Také jsem se bohužel nechala zlákat,“ napsala na začátku ledna čtenářka webu iROZHLAS.cz Martina (redakce zná její skutečné jméno, ale s ohledem na její soukromí ho nebude zveřejňovat - pozn. red.). Před Vánoci jí přišlo v aplikaci Telegram upozornění na skupinu „Mírovy tipy – zdarma skupina“, která se zabývá sázkovými tipy a sportovním poradenstvím.

„Zeptala jsem se tedy, co to obnáší, a dozvěděla jsem se, že mi za měsíční poplatek 12 tisíc korun budou posílat výherní tikety a že garantují téměř stoprocentní úspěšnost. Řekla jsem si, že jestli se mi ty peníze vrátí alespoň dvojnásobně, tak je to před Vánocemi dobré. Tak jsem jim to nabízené členství zaplatila,“ popisuje Martina s tím, že věřila ujištěním, že se jí vložené peníze určitě vrátí.

Přesvědčily ji nejen přísliby „garance zisku“, kterou měla za zakoupené členství získat, ale i prezentovaná úspěšnost vsazených tiketů, jejichž fotografiemi údajný sázkový poradce Míra Sedláček přesvědčuje váhavé sázkaře. Tikety totiž budily dojem, že zbohatnutí je opravdu snadné a jisté. „Ale hned po prvních tipech mi bylo jasné, že jde o dobře promyšlený podvod,“ řekla s tím, že ani jeden ze série tipů nebyl tak úspěšný, jak poradce za zakoupené členství sliboval. Peníze za něj odmítl vrátit a přislíbil místo toho pouze zasílání dalších tipů.

Nabízí tři typy členství – VIP členství za téměř 20 tisíc korun měsíčně slibuje i „garanci zisku“. Ta ale není podle sázkových společností možná | Zdroj: printscreen Telegram

Taktiky „poradců“ si vyzkoušel i reportér webu iROZHLAS.cz, když provozovatele telegramového kanálu pod skrytou identitou kontaktoval.

Byznys se sázkovým poradenstvím Popsaný model „sázkového poradenství“ není podle mluvčího Tipsportu Václava Sochora ničím novým. „Vrací se to periodicky. My jsme pak nástrojem pro tyto takzvané poradce, jejichž jediným cílem je, předpokládáme, vlastní zisk na úkor klienta. A to se nám pochopitelně nelíbí. Obecně víme, že za podobnými nabídkami prodeje tipů stojí velmi často ti stejní lidé, kteří operativně mění názvy svých služeb a webových stránek v závislosti na tom, jak moc je jejich aktuální služba zdiskreditovaná,“ vysvětluje mluvčí. Podle něj jsou upravované tikety pouze lákadlem pro ty, kteří uvěří nabídkám na prodej tipů. „Ve své podstatě tak platí lidé za své sázky dvakrát. Jednou sázkové společnosti a dále prodejci tipů, ačkoli ten z logiky věci nemůže jakkoliv garantovat, že jeho tipy jsou správné,“ podotýká Sochor.

„Je důležité vědět, že je mnohem lepší začít s větším kapitálem, jelikož se dá rychleji a více rozmnožit. Tudíž jsi schopen mnohem více vydělat. + Členství je nejlepší, jelikož je tam mnohem více tipů a cenově se ti to vyplatí!“ napsal reportérovi generický text, který lidé stojící za tímto profilem rozesílají novým zájemcům. Nechybí ani otázka na to, zda chce zájemce vidět, o co už kvůli své nerozhodnosti přišel.

Následovalo několik fotografií vyhodnocených tiketů u sázkové kanceláře Tipsport, které ukazovaly u každého z nich zisk v řádu vyšších desítek tisíc korun. „S 10 tisíci to můžeme pořádně rozjet! S maximální důvěrou! Garance výhry!“ psal „poradce“ s dotazy na „úplně maximální kapitál“, který zájemce může do sázky poskytnout.

Na dotaz, zda může poslat přímo odkaz na vyhodnocený tiket a ne pouze jeho oříznutou fotografii, reagoval profil „Mírovy tipy“ lakonickou zprávou: „Odkazy neposíláme, protože nás už jednou sázkovka zablokovala. Ani po klientech odkazy nechceme. Snad to pochopíš.“

To, že se „poradce“ brání poskytnutí odkazů na vsazené tikety, je ale podle mluvčího společnosti Tipsport Václava Sochora přinejmenším podezřelé. „Je totiž důležité si ověřit, že ten tiket opravdu existuje. My máme stránku, která se jmenuje Tiket aréna a tam může každý sázkař svůj tiket veřejně sdílet. A jestli takto úspěšný tiket opravdu mají, tak se jím přece rádi pochlubí. Jestliže byl ten tiket vsazen, nevidím důvod, proč by na něj nechtěli zaslat odkaz,“ konstatuje.

Části nabídek, s jejichž pomocí lákali lidé provozující kanál Mírovy tipy, na sázkové poradenství. Deklarovali „ultra úspěšnost“ a vysoké zisky. Za své „služby“ si účtují tisíce korun měsíčně | Zdroj: printscreen Telegram

Důvod, proč se tomu „sázkový poradce“ brání, je ale zřejmě prostý. Podle Sochora z Tipsportu nebyly „ukázkové“ tikety s uvedeným časem a částkou vsazeny. „V tento čas byly vsazeny téměř shodné tikety, ale s mnohem nižšími částkami a pochopitelně i výhrami. Obecně se dá říct, že jsme se v minulosti potkávali s případy, které jsou tomuto velmi podobné,“ popisuje serveru iROZHLAS.cz mluvčí Sochor s tím, že by se logicky nabízela možnost, že byly tikety dodatečně upraveny.

Kavtičnikovy firmy v hledáčku České obchodní inspekce O firmy Toma Kavtičnika se stále zajímá Česká obchodní inspekce (ČOI). Jen u těch, které stojí za Kavtičnikovým byznysem se sázkovými tipy, eviduje souhrnně na dvě desítky podání. S firmou Betting Advice dokonce už zahájila i správní řízení. Dalších zhruba 150 podání pak ČOI eviduje i na další dvě Kavtičnikovy firmy – Hezké oblečení a Quality search services, skrze které rozesílal mladý podnikatel faktury a předžalobní výzvy lidem, kteří se nechali zlákat reklamou na sociálních sítích a odeslali mu své kontaktní údaje – psali jsme před rokem. I v tomto případě inspektoři vedou s firmami správní řízení. Naopak policisté své prověřování firmy Hezké oblečení ukončili bez jejího potrestání. Poškozené odkázali na civilní řízení.

Případy, na které mluvčí Tipsportu poukazuje, se týkají kontroverzních projektů mladého podnikatele Toma Kavtičnika. Ten také skrze své firmy Betcademy a Betting Advice, která stála za projektem SmartBet.cz, sliboval před dvěma lety lidem úspěšné sázkové tipy. Lákal na údajně zkušený tým sportovních poradců a insiderů, kteří budou schopní lidem zhodnotit jejich vsazené peníze „až o 60 procent“ – to vše prezentoval v mnoha reklamních videích na sociálních sítích, youtube kanálu či na dnes už zaniklých webových stránkách.

Aktuálně už tyto projekty nejsou aktivní. Jak se totiž ukázalo, všechno to byly ve skutečnosti triky, jak z lidí vylákat peníze. Reportérům Seznam Zpráv se totiž povedlo jednoho z „expertů“ vypátrat. A ukázalo se, že šlo pouze o najatého herce pro reklamní spot.

Faktura od ‚známé firmy‘

Jako přes kopírák působí i techniky „poradce Míry“. I on lákal nové klienty na tikety, které byly vsazeny ve skutečnosti na nižší částku a následně zřejmě graficky upraveny tak, aby působily velmi úspěšně a lákavě. Shodný je i princip členství, za které musí každý důvěřivec zaplatit několik tisíc měsíčně, aby získal tipy, které ale zdaleka nepřinášejí zisky a záruky, jaké poradce za konkrétní členství slibuje.

Že se projekty tak moc shodují, přitom není náhoda. Server iROZHLAS.cz totiž získal od jednoho z klientů fakturu, kterou si nechal od „Mírových tipů“ za jejich služby vystavit. Jako dodavatel služeb je uvedená firma firma TKS Holdings, která podle veřejného rejstříku patří právě Kavtičnikovi.

Založil ji loni na jaře a sídlo má v bytovém domě v Habartově na Sokolovsku, kde si Kavtičnik koupil na podzim 2023 byt.

Část faktury za poskytnuté služby. Dodavatelem je firma TKS Holdings s.r.o. jejímž vlastníkem je Tom Katvičnik | Zdroj: Printscreen faktury

Server iROZHLAS.cz Kavtičnika s dotazy na propojení těchto projektů a firem oslovil skrze jeho sociální sítě. Na zaslané dotazy ale nezareagoval.

Lidé, kteří profil „Míra Sedláček“ a skupinu „Mírovy tipy“ provozují, tvrdí, že Kavtičnika neznají. Na doplňující dotazy, proč tedy přes jeho firmu fakturují své služby, už do vydání článku i přes opakované urgence neodpověděli.

Firmy Toma Kavtičnika. Červeně jsou znázorněny ty, u kterých jsou evidovány varovné informace (ukončená registrace plátce DPH, nezveřejňování účetní závěrky, neurčitý předmět podnikání...). Graficky je pak na obrázku zvlášť vyznačená firma TKS Holdings. Pro větší přehlednost, rozklikněte. | Zdroj: CRIBIS

Garance zisku?

Deklarovaná úspěšnost tipů nad 90 procent, kterou skupina láká nové sázkaře ke koupi jejich členství, není podle mluvčího Tipsportu Sochora nic mimořádného. Jde ale o údaj, který nic nevypovídá o ziskovosti poskytnutých tipů. Důležitá je totiž návratnost investic – tedy sázky a uhrazeného členství na jedné straně a výhry na straně druhé. Tu už ale většinou lidé, kteří podobné služby nabízejí, nechtějí uvádět.

Odstoupení od smlouvy Česká obchodní inspekce upozorňuje, že lidé by se neměli nechat odbýt a v případě, že služby Kavtičnikových firem nechtějí využívat, měli by využít institutu odstoupení od smlouvy. „To upravuje právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo prodejní prostory ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, k jehož účinnosti není třeba souhlasu či vyjádření druhé smluvní strany,“ vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba, jak se mohou nespokojení klienti domoci svých práv. Jestliže se nepodaří věc vyřešit, doporučuje Kotrba, obrátit se právě na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Při podezření na spáchání trestného činu pak doporučuje obrátit se přímo na policii.

„Když vsázíte na velmi nízké kurzy, kde je pravděpodobnost výhry vyšší, tak sice vyhráváte velmi malé částky, ale můžete vyhrávat často,“ vysvětluje Sochor s tím, že v takovém případě by se ale mnohatisícová měsíční investice do členství jen těžko vyplatila. V takovém případě by byla třeba větší sázka na vyšší kurzy. „U kurzů vyšších než 1,5 ku 1 je ale prakticky nemožné, abyste byli dlouhodobě úspěšní,“ upozorňuje s tím, že v takovém případě může klient velmi snadno o dosud vyhrané peníze přijít.

I na to ale mají poradci argument – garanci zisku pro ty, kteří si koupí nejdražší členství. Na zkušenosti paní Martiny je ale vidět, že poradci ve skutečnosti žádný zisk negarantují a peníze ani při nespokojenosti s poskytnutými tipy nevracejí. Podle mluvčího Tipsportu Sochora to dokonce ani není možné.

„Jestli jsou filantropové se štědrým srdcem a garantují, že klientům budou ze svých peněz kompenzovat případné ztráty, tak sice netuším, jak jejich byznysmodel funguje, ale je to krásné. V opačném případě je jakákoliv garance nesmyslná, protože my kurzy vypisujeme na takové sázkové příležitosti, u kterých není dopředu znám výsledek, takže garantovat v takovém případě cokoliv je nemožné. Kdyby totiž výsledek byl předem znám, kdyby ho ti poradci znali, tak by se jednalo o podvod a mělo by se to nahlásit orgánům činným v trestním řízení,“ podotýká.