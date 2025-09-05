‚Je to napravení reality.‘ Dopravu u teplických škol pomůžou zklidnit místa pro krátkodobé zastavení
Teplice se snaží o bezpečnější dopravu v okolí škol. Pomoct mají nové značky s písmeny K+R, česky „pusu a jeď“. Ty označují místa pro krátkodobé parkování u chodníku před školou. Dítě si může bezpečně vystoupit a auta neblokují průjezd ulicí. První modrobílá značka stojí u základní školy v teplickém sídlišti Bílá cesta.
„Je to takové napravení reality, protože dřív tady stejně lidé parkovali,“ říká Veronika, která přivezla ke škole svého syna. Podle Veroniky stáli dříve před školou často policajti, kteří dohlíželi na bezpečnost dětí, ale i tak je to podle krok správným směrem.
Stanoviště Kiss and Ride je oblíbené i mezi dalšími rodiči, kteří doprovázejí své děti ke škole. „Vím, že tady byl dříve problém s parkováním, ale tohle to skvěle napravilo,“ myslí si rodič prvňáka.
Doporučení odborníků
Úpravu Verduňské ulice Teplicím doporučili odborníci. „Město si od ČVUT nechalo minulý rok zpracovat bezpečnostní situaci ohledně všech škol v Teplicích,“ říká náměstek teplického primátora Tomáš Hadviga (ANO).
Město se rozhodlo začít s parkovištěm Kiss and Ride. Důvodem je podle Hadvigy počet aut poblíž škol. „Děti nemusejí vystupovat do vozovky, ale vylezou přímo na chodník,“ popisuje náměstek.
Větší bezpečnost
„Tady byl dříve široký chodník a rodiče mohli parkovat na vyhrazených místech,“ připomíná Hadviga, který ale dále dodává, že přestože rodiče mohli využít parkovacích míst, často zastavovali na chodníku a počkali, než dítě vystoupí. „To samozřejmě zdržovalo provoz a bylo to nebezpečnější,“ podotýká.
Stanoviště si vyžádalo mnoho úprav. Přibyly zde ploty a zábradlí. Ty oddělují část, kde se pohybují děti, od normální dopravy. „Dále se snižoval obrubník, který byl vyšší než je teď,“ připomíná Hadviga.
Plynulost dopravy
Od zavedení parkovišť Kiss and Ride je podle Hadvigy doprava mnohem plynulejší. „Je to tím, že vozidla zaparkují na krátkodobé parkovací místo a už nestojí v silnici,“ přibližuje náměstek.
Město je se stanovišti spokojeno a chtělo by se věnovat i dalším školám. Například do konce roku by měla vzniknout nová studie na zklidnění dopravy celé oblasti kolem školy Metelkovo náměstí.