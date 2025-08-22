‚Je nebezpečný, nepřibližujte se k němu.‘ Policisté hledají na Strakonicku uprchlého býka

Policisté hledají zhruba půltunového býka, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele v obci Škvořetice na Strakonicku. Zvíře může být nebezpečné, pokud ho někdo uvidí, má zavolat policii a nepřibližovat se. Informovala o tom policejní mluvčí Jaromíra Nováková na webu policie.

Tele býka (ilustrační foto)

Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay

Když býk utekl, zamířil do přilehlého lesa směrem na obce Buzice a Buzičky a od té chvíle se ho nepodařilo lokalizovat ani odchytit, uvedla Nováková. 

V ulicích Birminghamu pobíhal býk, není jasné, jak se tam dostal. S odchytem pomáhala úklidová služba

Apeluje na obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. Pokud by zvíře uviděli, mají ihned volat na linku 158.

„Býk může na první pohled působit klidně, ale kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce,“ dodala mluvčí.

Policisté pátrají v okolí i s pomocí dronů. Na okrajích lesa umisťují tabule, které varují před vstupem do lesa a býkem.

