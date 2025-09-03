‚Je to oslava demokratických ideálů.‘ Sokolové usilují o uznání sletu jako nehmotného dědictví UNESCO

Česká obec sokolská (ČOS) ve středu zahájila petiční akci za uznání Všesokolského sletu jako nehmotného dědictví UNESCO. Petici zástupci Sokola představili na Střeleckém ostrově v Praze, kde se konal první všesokolský slet. Organizátoři se podle motta posledního „Slet spojuje“ rozhodli získat podporu napříč společností. Všesokolského sletu se v posledních letech účastní desetitisíce sokolů a přes 100 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí.

Všesokolského sletu se v posledních letech účastní desetitisíce sokolů (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na seznamu českého nehmotného dědictví UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) už jsou Slovácký verbuňk, sokolnictví, masopust, Jízda králů, loutkářství, modrotisk, foukané vánoční ozdoby, vorařství a ruční výroba skla.

Symbolického setkání na Střeleckém ostrově se v roli kmotrů zúčastnili například zpěvák Martin Maxa, scenárista Ivo Hubač, hudební dramaturg sletových skladeb Zdeněk Barták, zpěvák a skladatel Karel Vágner, herec Jan Čenský či Stanislava Horváthová – neteř Vladislava Slavíka, který se jako dlouholetý náčelník a pak starosta Sokola v New Yorku podílel na přípravách sokolských sletů v USA a po roce 1990 i všesokolských sletů v ČR.

„Jsem tady proto, že jsem v tom vyrůstal. Můj dědeček i táta byli náčelníci sokolské župy na Smíchově a první sport, který jsem dělal, byla gymnastika v Sokolu Záběhlice. Jsem rád, že jako jeden z prvních petici podepíšu,“ řekl Čenský.

Oslava ideálů

Podle předsedy petičního výboru petice k zapsání sletu na seznam UNESCO a starosty ČOS Martina Chlumského se slety staly především oslavou demokratických a vlasteneckých ideálů, které Sokolu dali do vínku jeho zakladatelé a které platí dosud.

Všesokolské slety představují zcela unikátní fenomén. Jejich cílem nebyla jen podívaná, ale byly vždy přehlídkou celé šíře sokolské činnosti a výchovy. Zatím poslední, velmi úspěšný slet, proběhl loni v Praze a předvedení hromadných skladeb se zúčastnil i prezident republiky Petr Pavel, uvedl Chlumský.

Záměr usilovat o zapsání všesokolského sletu na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a připravit petici, která snahu ČOS o zápis podpoří, letos v červnu schválil volební sjezd všech zástupců celého sokolského hnutí. Vznikl petiční výbor pod vedením starosty Sokola Martina Chlumského. Petici je možné podepsat do 30. října.

Významná organizace

Sokol je významnou českou tělovýchovnou a spolkovou organizací. Jedním ze symbolů sokolského hnutí se staly od roku 1882 všesokolské slety, které byly nejen jeho výkladní skříní a místem setkávání sokolů a sokolek z celého světa.

Sokol byl za 163 let své existence třikrát zakázán, nejdříve rakouskými úřady v roce 1915, poté nacisty v roce 1941, další zákaz přišel za komunistů v roce 1952. Nyní má Sokol zhruba 160 000 členů. V Česku je 42 sokolských žup, které sdružují přes 1000 tělocvičných jednot.

Loni v únoru začal Sokol řešit podvod, při kterém bývalá zaměstnankyně připravila organizaci o desítky milionů korun. V souvislosti s podvodem loni v březnu rezignovala bývalá starostka Sokola Hana Moučková. Odliv členů organizace v souvislosti s kauzou nezaznamenala.

