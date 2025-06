‚Je to podpásovka. Jako by se koordinovali s ANO.‘ Starostové se zlobí a žádají po ODS vysvětlení

Nejprve se v pondělí pozdě večer Starostové sladí na jednání předsednictva, v úterý je poté čeká schůzka s ODS. Dvě nejsilnější vládní strany si mají co vyříkávat. Starostové se cítí podvedeni občanskými demokraty, kteří se je dle jejích slov snaží namočit do bitcoinové kauzy přes náměstka na ministerstvu spravedlnosti Karla Dvořáka (STAN). Vinu odmítají a naopak ukazují na koordinaci mezi politiky ODS a ANO ve víkendových televizních diskusích. Praha 18:12 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan na tiskové konferenci na republikovém sněmu hnutí STAN | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V nedělních Otázkách Václava Moravce uvedla nastupující ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), že starostenský náměstek na resortu Karel Dvořák byl o bitcoinové kauze informován. Dokonce zmínila, že mu písemnost „byla přidělena“. Po nástupu na ministerstvo chce posoudit, zda i on neselhal podobně jako exministr Pavel Blažek (ODS) a jeho náměstek Radomír Daňhel, kteří za resort ohledně bitcoinového daru jednali.

STAN by vládu při hlasování o nedůvěře podržel. Odchod z kabinetu by nebyl správný, řekl Farský Číst článek

Tato slova z úst Decroix pobouřila politiky hnutí STAN. „Takové informace mají vyvolat dojem, že za to tak nějak můžou všichni, a odvrátit pozornost od podstatných věcí a skutečných viníků. Od opozice mě to nepřekvapuje, od ODS to není autentická snaha postavit se k věci čelem. I o tom chceme se zástupci ODS mluvit na bilaterálním jednání,“ říká předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

‚Senzace se nekoná‘

Náměstek Dvořák zmínil ihned po vypuknutí kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News, že na resort v prosinci přišel dopis od Kárima Titze, advokáta Tomáše Jiřikovského. Šlo podle něj o kuriózní okolnost, na kterou bylo oficiálně odpovězeno dopisem, a tím to považoval za vyřízené.

Obsahem dotyčného e-mailu je dle Starostů navíc jen odpověď ministerstva spravedlnosti advokátu Titzovi, že pokud chce jeho klient vrátit hardware, musí se obrátit na soud, a pokud chce státu něco darovat, musí se postupovat podle zákona. „Tím pro mě celá kauza ještě před Vánoci minulého roku skončila. Od té doby jsem o transakci nic nevěděl,“ říká nyní pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz Dvořák. „Senzace se nekoná,“ doplňuje jej Rakušan.

První model sbíraný po vypuknutí bitcoinové kauzy. Podpora koalice Spolu se nehroutí, mírně ale oslabila Číst článek

Místopředseda STAN Jan Farský dokonce nedělní dění v televizních diskusích označil za „podpásovku v přímém přenosu“, kterou bude chtít od ODS na úterním jednání vysvětlit.

„Eva Decroix z toho dělala velkou kauzu, která se pak přirozeně přelila do novinových titulků. A to se nedělá. Vlastně jsem vůbec nepochopil, jak nás má tento krok přiblížit k znovunastolení důvěry. Útok na koaličního partnera nedává smysl,“ popisuje.

Dle 1. místopředsedy STAN Lukáše Vlčka bude klíčové zachovat si chladnou hlavu a nebýt hysterický. „Je na ODS, aby vše vysvětlila,“ tvrdí.

STAN po ODS chce časovou osu případu a v ní podrobně popsat, kdo, kdy a v jaké situaci ohledně bitcoinového daru rozhodoval. A také kdo a kdy do toho byl zapojen.

Koordinace ODS a ANO?

„Neříkáme, že odcházíme z vlády, ale rádi bychom, aby se s námi hrála férová hra a ne aby tu vznikaly nějaké dezinterpretace nebo nepravdivé příběhy,“ doplňuje Vlček.

„Osobně jsem z té situace velice rozladěn a i s tím půjdu na jednání předsednictva. O tom, jaký bude další postup hnutí STAN, ale rozhodne tento kolektivní orgán,“ říká Dvořák.

Decroix a Schillerová mají e-mail, podle něhož mohl vědět o bitcoinech i náměstek Dvořák. Ten to odmítá Číst článek

Podle Farského ale je možnost odchodu Starostů z vlády na stole, dokonce si myslí, že by to mohlo hnutí pomoci. „Politicky by pro náš volební zisk bylo nejlepší odejít a umýt si nad tím ruce, jenže jako daleko důležitější vnímáme celou kauzu vysvětlit, protože je to zcela nepochopitelný případ. Ta miliarda má menší hodnotu, než má důvěra v celý systém. To je to zásadní, o co teď hrajeme. To není jen v zájmu ODS, STAN nebo vlády, ale v zájmu celé demokratické společnosti,“ popisuje.

Dle něj by navíc odchod STAN z vlády „víceméně potvrdil“ spolupráci mezi ODS a ANO. „Možná se v těchto chvílích nerozhoduje jen o tom, kdo nám bude vládnout příští čtyři měsíce do voleb, ale o tom, kdo nám bude vládnout příští čtyři roky,“ doplňuje Farský.

Jak Eva Decroix a Alena Schillerová (ANO) v Otázkách Václava Moravce, tak Martin Baxa (ODS) a Radek Vondráček (ANO) v Partii si dle Farského nápadně notovali: „Napovídá tomu, jak koordinovaně zveřejnili ty rádoby senzační e-maily.“

Decroix ani v pondělí, kdy na Pražském hradě hovořila s prezidentem Petrem Pavlem před svým jmenováním do funkce ministryně, nechtěla avizovat další kroky ohledně náměstka Dvořáka.

„Musíme si nejdříve říci, jak probíhal celý ten proces na ministerstvu, kdo měl jaké pravomoci. Nyní jsme v situaci, kdy se pouze ve veřejném prostoru diskutuje, že pan náměstek byl v nějakém okamžiku informován. Ale jaké důsledky to má mít, nyní nedokážu zhodnotit. A bylo by to velmi nefér,“ řekla.