Je potřeba sociální program pro zaměstnance Liberty, tvrdí odboráři. Obsahoval by rekvalifikace i dávky

Ministerstvo práce by mělo mělo začít pracovat na sociálním programu pro zaměstnance společnosti Liberty. Zahrnovat by mohl rekvalifikace i případnou speciální dávku k překlenutí nepříznivé situace. Novinářům to po úterním mimořádném jednání předsednictva tripartity řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ostrava 21:17 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberty Ostrava | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Liberty je v insolvenci. Náhradní výplaty zaměstnancům poskytuje podle zákona po tři měsíce stát. Jurečka už přislíbil, že by se lhůta mohla případně prodloužit o měsíc či dva, pokud by firmu přebíral vážný zájemce a zachoval v ní výrobu. Podle odborářů by se měly hledat kroky „nad rámec“ zákonné pomoci zaměstnancům.

„Bylo by dobře začít pracovat na sociálním doprovodném programu, týkajícím se společnosti Liberty, protože více než 5000 zaměstnanců, kteří jsou postiženi tím, jakým otřesným způsobem se choval vlastník Liberty pan Gupta, tak k tomu nemůžeme zůstat slepí a hluší. Situace se určitě nevyřeší v řádu několika týdnů nebo krátkých měsíců, ale bude trvat delší dobu,“ uvedl Středula.

Moravskoslezský kraj na půjčkách pro zaměstnance Liberty vyplatil šest milionů, další žádosti vyřizuje Číst článek

Podle Středuly by dopady konce Liberty na region mohly být dramatické. „Lépe je předcházet, být připraven, než potom být překvapen koncem léta,“ dodal šéf odborové centrály.

Odboráři míní, že by se měla upravit pomoc poté, co lidé už nebudou moci dostat výdělek od státu. „Proto je potřeba najít způsob, formu, obsah podpory zaměstnanců. Pád do nezaměstnanosti by byl velmi dramatický a osud několika desítek tisíc lidí v regionu by byl nakloněn – a možná i k radikalismu,“ míní předák.

Podle odborů by se mohlo postupovat podobně jako při restrukturalizaci ocelářství či v případě firmy OKD. Středula zmínil „kombinaci získání nových znalostí a dovedností při rekvalifikaci a speciální dávky“, která může pomoci nepříznivou situaci lidem překlenout.

Odbory poukazují na to, že problémy Liberty se mohou dotknout dalších až 200 navázaných firem. Do potíží se může dostat až 20 000 zaměstnanců, upřesnil Středula.

Jurečka minulý týden uvedl, že ví o dvou investorech, kteří mají o Liberty vážný zájem. Cílem je podle ministra spuštění výroby a zachování pracovních míst. Kolik zaměstnanců v podniku zůstane, bude záležet na investorovi, dodal ministr.