Je škoda, že opozice chyběla u jednání o obraně. Při dobré vůli obou stran se dala najít dohoda, řekl Pavel

Je škoda, že se opoziční hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie (SPD) nezúčastnila uzavřené části středečního jednání Sněmovny k obraně. Po svém odchodu ze zasedání to novinářům řekl prezident Petr Pavel. Opozice podle něj z vystoupení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a náčelníka generálního štábu Karla Řehky mohla dostat odpovědi na mnoho svých otázek.

ANO a SPD kritizují to, že v otevřené části jednání neměli příležitost vystoupit všichni řečníci s přednostním právem, hovoří o snaze opozici umlčet.

Pavel řekl, že o rozhodnutí vést schůzi jako neveřejnou se dozvěděl asi hodinu předem. „Takových překvapení bychom se měli navzájem ušetřit, vyvolává to jen negativní reakce,“ uvedl. Rozumí, že v určité fázi musely například informace o plánech NATO zaznít jedině v uzavřené režimu. Při dobré vůli obou stran se však podle něj dala najít cesta, aby se další roztržce koalice s opozicí předešlo.

Schůze byla z iniciativy ANO svolaná k armádní koncepcí do roku 2035 „z hlediska náboru profesionálních vojáků a investic do modernizace armády s cílem zvýšení bezpečnosti občanů“. Pavel řekl, že od jednání očekával obecnou diskusi o zajišťování bezpečnosti. „Jestli to bude procedurálně zavřené nebo otevřené, to nebylo v mém hledáčku, chtěl jsem mít věcnou debatu mezi opozicí a vládou,“ uvedl.

Černochová i Řehka podle Pavla zmínili celou řadu utajených informací, které souvisely například s obranným plánováním NATO. Ty veřejně zaznít nemohou, protože by se k nim tak dostali i protivníci, podotkl. „Pokud by je opozice slyšela, dostala by odpovědi na mnoho otázek, které v posledních dnech vznášela,“ míní Pavel.

Debata o obraně a bezpečnosti zdaleka přesahuje jedno volební období, proto Pavel doufal v diskusi o tom, jaké jsou hlavní problémy a k čemu nasměrovat pozornost. „Budu se snažit hledat cesty, které nepovedou k podobným procedurálním slepým uličkám,“ odpověděl na dotaz, jak bude dál postupovat. Rozhovory s jednotlivými zástupci opozice však nikdy nebudou mít takovou hodnotu jako plenární zasedání Sněmovny, konstatoval.