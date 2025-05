Je správné, že se Česko staví za práva Ukrajiny. Totéž očekávalo od spojenců v roce 1938, prohlásil Pavel

Je správné, že se Česko staví za práva Ukrajiny napadené Ruskem, totéž očekávalo od svých spojenců v roce 1938, když čelilo požadavkům nacistického Německa. U příležitosti 80. výročí konce druhé světové války to ve čtvrtek na pražském Vítkově řekl prezident Petr Pavel. Praha 10:01 8. 5. 2025 (Aktualizováno: 10:30 8. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel na pietní akci na Vítkově v Den vítězství | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident zdůraznil, že si všichni padlí v boji proti nacismu zaslouží respekt, zároveň ale je třeba připomínat, že země osvobozené Sovětským svazem se dostaly pod vliv jiného autoritářského režimu. Ocenil také nasazení Čechů do boje proti nacismu.

Podle Pavla je důležité připomínat si události druhé světové války, aby se lidstvo poučilo z minulosti. Řekl, že některé elementy, které vedly ke vzniku války, lze pozorovat i dnes.

„Vidíme, že nedaleko od nás znovu probíhá agresivní válka proti suverénní zemi ve jménu ideálů, které jsou srozumitelné jenom agresorovi,“ poukázal na ruskou agresi vůči Ukrajině.

Ocenil, že Česko napadenou Ukrajinu podporuje. „Jsem moc rád, že těmto událostem věnujeme pozornost. Ne pouze z povinnosti, ale protože to vnímáme jako přirozené a správné,“ řekl.

‚Jednoznačné poučení ‘

Podporu Ukrajině dal do souvislosti s koncem druhé světové války i předseda Senátu Miloš Vytrčil (ODS). „Diktátorovi se nesmí ustupovat. Pokud se diktátorovi ustoupí, tak to nikdy v historii nedopadlo dobře, a to bychom si zvláště v dnešní době měli uvědomit,“ řekl novinářům.

Podobně se vyjádřil i premiér Petr Fiala (ODS). „Jsme svědky toho, jak se agresivní ruský režim snaží dobýt, získat a podrobit si jinou zemi. Když myslíme na to, co se stalo před 80 lety, tak z toho pro nás plyne jednoznačné poučení. Nesmíme agresivnímu ruskému režimu dovolit, aby uspěl, musíme udělat vše proto, abychom Ukrajině pomohli, protože tím chráníme i svoje bezpečí,“ řekl.

Čeští vládní i opoziční politici se zúčastnili pietní akce na Vítkově ke Dni vítězství | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Prezident připomněl, že druhá světová válka byla zatím nejhorším konfliktem v dějinách, který přinesl miliony padlých a obrovské materiální škody. Respekt si podle něj zaslouží všichni, kdo bojovali proti nacistickému Německu, ať na západní, nebo východní frontě, nebo v domácím odboji. „Zasloužili se o to, aby zrůdný režim nacistického Německa a fašistické Itálie byl v Evropě poražen,“ řekl.

Zároveň je ale podle něj třeba vnímat rozdíl v poválečném vývoji evropských zemí osvobozených západními spojenci a Sovětským svazem. Země osvobozené Spojenými státy, Británií a Francií podle něj dostaly možnost rozvíjet se ve svobodných a demokratických podmínkách. „Část osvobozená od fašismu sovětskou armádou se dostala pod vliv autoritativního režimu jiného druhu,“ zdůraznil Pavel.

Pavel se také ohradil proti tomu, že Československo proti nacismu nebojovalo, podle něj je to mýtus. Připomněl, že před postoupením pohraničí Německu vojáci doporučovali bránit se a veřejnost se mobilizovala.

Češi a Slováci se následně zapojili do boje proti Německu v zahraničních armádách. „Když se podíváme na počet obětí ve vztahu k počtu obyvatel, myslím si, že se nemáme za co stydět,“ řekl prezident.

Slavnostního ceremoniálu na Vítkově se zúčastnili politici,vojáci, zástupci veteránských spolků či sokolové. Ceremoniál sledovaly stovky diváků, jeden z nich ještě před začátkem zkolaboval.

Pavlův projev se pokusili narušit aktivisté s palestinskou vlajkou, vojenská policie je odvedla mimo prostory památníku. Zhruba třičtvrtěhodinový ceremoniál zahájila česká hymna, v jeho závěru nad památníkem přeletěly stíhačky a vojenské vrtulníky.

‚Cena svobody‘

Ještě před zahájením ceremoniálu na Vítkově uvedl premiér Fiala na síti X, že Česko si připomíná především odvahu těch, kteří se postavili zlu, bojovali za mír a za svobodu. „Nesklonili se před diktátorem, nesložili zbraně, ale bojovali za to, aby dosáhli míru, který bude spravedlivý a dlouhodobý. Mír, svoboda a demokracie nejsou samozřejmé - chránit je, to je náš každodenní úkol,“ dodal.

„Mír není nikdy samozřejmost,“ napsal na stejné síti předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Připomněl, že za druhé světové války zahynuly miliony lidí na bojištích, ve městech i v koncentračních táborech. „Dnešní den (čtvrtek) by měl pro nás všechny být připomínkou, jakou cenu má svoboda a že mír není nikdy samozřejmost,“ dodal.

Osmdesáté výročí konce druhé světové války připomene řada akcí. Na pražském Vítkově se uskutečnila tradiční vojenská přehlídka, prezident Pavel jmenuje nové generály. Organizace Paměť národa pořádá vzpomínky na více než stovce míst České republiky, politici a zástupci lidskoprávních organizací se v centru Prahy zúčastní happeningu Nezapomeňme 80.

Společnou demonstraci svolaly opoziční SPD, Svobodní, PRO a Trikolora, k protestu se chystá také protivládní uskupení Česká republika na 1. místě.

Strakova akademie, sídlo vlády na pražském nábřeží Edvarda Beneše, si výročí připomene ve čtvrtek večer. Od 20.00 do 22.00 bude její fasáda nasvícená v barvách trikolory.

„Vzpomínka na konec války je pro nás závazkem chránit svobodu, která byla vybojována za vysokou cenu. Je to varování, že musíme být stále ve střehu před útoky na svobodnou společnost. Jsem ráda, že úřad vlády je institucí, která systematicky rozvíjí témata ochrany lidských práv a paměťové kultury," uvedla vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková.

