Je tady volební rok, vláda si střet s námi nemůže dovolit. Chceme toho využít, popisuje odborář Dufek

V pátek se konala mezinárodní konference Asociace samostatných odborů na téma postavení a práva zaměstnanců v digitálním věku – priorita kolektivního vyjednávání. Jaké výzvy čekají odbory v novém roce? „My ruku nikdy nenatahujeme, protože vláda nám toho moc nedala. Ona sama nic nemá,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Bohumír Dufek, šéf Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a předseda Asociace svobodných odborů České republiky. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:05 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohumír Dufek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co bylo cílem mezinárodní konference Asociace samostatných odborů?

Naším cílem bylo upozornit občany České republiky, že v příštím roce nastoupí nová linie kolem vyjednávání kolektivních smluv. V tom se promítne i směrnice Evropské unie, ustanovení minimální mzdy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropská komise je od toho, aby sloužila, je to vlastně evropská vláda. Rozhodovat by měli premiéři, říká Bohumír Dufek, předseda Asociace svobodných odborů České republiky

A protože si myslím, že se v tuto chvíli prostě nepovedl Green Deal, tak to bude mít velký dopad i na ekonomiku, dalo by se říct, drtivé většiny států, včetně toho našeho, v rámci Evropské unie.

Na jaké téma mělo být vystoupení Ivana Davida (SPD), poslance Evropského parlamentu?

Jsme odborová organizace a de facto neříkáme, co kdo má říkat – to říká ten název, protože jsme pozvali i premiéra Petra Fialu (ODS). Kdyby se zúčastnil premiér, tak si myslím, že by od nás nebylo správné, abychom určovali téma těchto vystoupení.

Protože to je ekonomická konference, tak chceme, aby se (vystupující) vyjadřovali k ekonomickým věcem. Samozřejmě do toho spadají i sociální věci a, když to řeknu, linie Evropské unie. Chtěli jsme daleko širší škálu europoslanců, ale to se nám taky nepovedlo.

V projevu europoslance Davida zaznělo, že Evropská unie potlačuje demokracii.

To nechť si každý vyhodnotí sám. Je pravda, že některé věci takto vypadají a byl bych velice rád, kdyby EU víc diskutovala s některými státy, protože se mi zdá, že to nějak poslední dobou válcují.

Evropská komise je od toho, aby sloužila, je to vlastně evropská vláda. Rozhodovat by měli premiéři. Mně se nelíbí, když vidíte, jakým způsobem zastupuje Evropská komise jednotlivé státy, že to s námi, tím myslím Českou republiku, v žádném případě nediskutuje.

Kdyby se volby konaly nyní, je jen malá šance, že by tato vláda pokračovala, upozorňuje politolog Číst článek

A podívejte se na Mercosur (jihoamerické sdružení volného obchodu). Francie je proti, Polsko je proti, Itálie je proti a věřím, že budou proti ještě další státy. Takto se to prostě nedá dělat.

Toto si nemůže paní předsedkyně (Ursula von der Leyenová) vůbec dovolit. Napřed by se měla zeptat premiérů, jestli to může podepsat a ne že to podškrábla a „vy si s tím dělejte, co chcete“.

Počkejte, ale to jsou smlouvy, které se domlouvaly dvacet let. To není výmysl předsedkyně Evropské komise Leyenové.

Nevím, musíte se podívat na ten závěr, protože já si pamatuji, že Turecku taky slíbili, že vstoupí do Evropské unie a podívejte se, jak dlouho se to dohaduje a nic se nestalo. Některé smlouvy se mohou dohadovat třeba 50 let. Nejsou správně nastaveny, prostě se nedohodnou.

‚My nikoho nestrašíme‘

Jako druhá největší odborová centrála v zemi podporujete zvažované protesty průmyslových odborů kvůli případnému uzákonění výpovědi bez udání důvodu. Jakou by případně protesty měly mít podobu?

Samozřejmě nejtvrdší, protože tady se zase někteří poslanci probudili a chtějí být velice pravicoví, ač zastávají levicové, a ještě k tomu špatné názory. Zhlédli se v Dánsku, ale podotýkám, že systém, který je v Dánsku, k tomu má Česká republika hrozně daleko.

Dám jenom jeden příklad. Myslíte si, že budete důvěryhodní pro banku, když vás zaměstnavatel může bez udání důvodu ze dne na den vyhodit? Já řeknu i druhou stranou mince. Mělo by to být recipročně, takže by se mělo uzákonit, že zaměstnanec se prostě jeden den rozhodne a druhý den odejde, aby viděli podnikatelé, zač je toho loket.

Jako proslov kapitána Titaniku, komentuje Fialův projev Havlíček. ‚Balzám na duši,‘ hodnotí Pekarová Číst článek

Rozumím vašemu pohledu, ale ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zopakoval, že ustanovení v návrhu zákona není a nebude. Jste s tímto prohlášením spokojen?

Samozřejmě si počkám na výsledek. Když nám poslanci vyhrožují, že to tam dodají v průběhu celého legislativního procesu, proč bychom neřekli, že se tomu budeme bránit?

Kteří poslanci takto vyhrožují?

Pokud se nemýlím, tak to byl minimálně Marek Benda (ODS).

Marian Jurečka tvrdí, že odbory se snaží tímto tématem rok strašit. Není to svým způsobem pravda?

Ne, my nikoho nestrašíme. Myslím si, že víc nás straší vláda.

Sociální smír

Spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů zastupujete odbory v Radě hospodářské a sociální dohody, čili v Tripartitě. Budete v novém roce hledat cestu k sociálnímu smíru, anebo budete jen natahovat ruku, jak vám vyčítají vaši kritici?

My ruku nikdy nenatahujeme, protože vláda nám toho moc nedala. Ona sama nic nemá, protože si myslím, že to hospodaření je tak tristní, že spíš jsme všichni na vážkách, jestli vůbec bude na důchody a sociální dávky.

Ale je potřeba této vládě také říct, že máme jako občané České republiky na některé věci nárok. Zůstanu u toho asi nejdůležitějšího odvětví, to je bydlení. Podívejte se, jak rostou ceny bytů, ceny nájmů a jak se to dá snížit.

Samozřejmě tím, že stát zainvestuje a začne pomáhat třeba stavebnímu spoření, stavěním bytů a i v jiných oblastech. Tady v tom případě stát neplní svoji povinnost.

Hlasy z ODS: Premiéra Fialu přes dílčí výhrady podporujeme. Koalici Spolu také, ale chceme změny Číst článek

Proč neuvolnil ze státních hmotných rezerv několik stovek tun másla, aby srazil cenu dolů? Neudělal to, radši nechali vystoupat cenu másla a potravin do takovýchto výšek.

Co bylo příčinou, že byly ceny másla tak vysoké?

Netajím se tím, že si myslím, že to je strategie supermarketů. Proto tady také máme zákon o významné tržní síle, který by měl pomoct zemědělcům. A pro vaše čtenáře bych jenom podotkl, aby se podívali na čísla. Zemědělci nezdražili.

Roman Ďurčo, předseda odborového svazu KOVO, v pátek na vaší konferenci prohlásil, že se nepodařilo najít sociální smír. Proč?

Protože na některé věci máme jiný názor než tato vláda. Myslím, že smír budeme společně hledat, protože je tady volební rok a vláda si nemůže dovolit střet s odbory. Musíme jednoznačně říct, že toho chceme využít. Já se tomu nebráním. A pokud to nepůjde, tak možná zase budou tady, kousek od budovy Českého rozhlasu, stát traktory na magistrále.

Jaká jsou rizika dopadů ekonomické krize na sociální smír z pohledu zaměstnanců? Jak by mělo Česko více šetřit? A jaký je vztah Bohumíra Dufka s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů? Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.