'Je tam politické pozadí.' Vondráčka překvapila rychlá žádost o vydání Babiše s Faltýnkem

Policie znovu požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání poslanců z hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Podle poslance z hnutí ANO Radka Vondráčka policie v tomto případě jednala neobvykle rychle. „Trváme na tom, že je tam skutečně nějaké politické pozadí," řekl pro Radiožurnál. Praha 20:44 21. listopadu 2017

Jak vnímáte rychlost nového dodání žádosti sněmovně o opětovné vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka?

Žádost je přímo bleskurychlá. Dokonce jsem se dozvěděl, že předběhla sama sebe, protože jak mě informovala kancelář Poslanecké sněmovny, ale nevím, nemám to ověřené, ale snad se zpráva v médiích objevila dříve, než žádost fyzicky doputovala do Poslanecké sněmovny.

Není ale přeci jen dobře, že policie jedná tak rychle, orgány činné v trestním řízení přeci musí konat bezodkladně.

Já vím, ale nečiní tak při jiných úkonech. Snad to nemusím ani komentovat, prostě je to jedna z dalších drobných, nebo větších podivností, která během toho celého šetření probíhá. Trváme na tom, že je tam skutečně nějaké politické pozadí.

Nebylo by spíš podezřelé, kdyby tu žádost policie odkládala, třeba ji nějak upravovala? Takhle to spíš vypadá, že jde o tu samou žádost a policie si stojí za tím, že nešlo o předvolební tah.

Myslím si, že kdybychom udělali zpětnou analýzu žádostí toho typu, tak tohle bude naprostý rekordman.

Ta ale neexistuje.

Já jsem přesvědčen, že v době, kdy sněmovna nemá předsedu, žádost si neměl kdo převzít a už ji tady máme, že to není typická situace. Víc nemusím říkat, komentovat, zkrátka se omezím na toto konstatování.

Andrej Babiš mluví o tom, že tato žádost mu má překazit sestavení vlády. Jak, když všechny ostatní strany zatím deklarují, že je pro ně podpora premiérovi ohroženému trestním stíháním prostě nemožná?

Jsem přesvědčený o tom, že to hraje svou roli, žádost a projednávání i opětovná medializace kauzy, která se ve veřejném prostoru točí potřetí počtvrté a v takové intenzitě. Samozřejmě, že to má vliv na případná vyjednávání a tak dále.

Nebylo by pro hnutí ANO přeci jen lepší, kdyby se tato kauza rozhodla opravdu velmi rychle? Oba pánové říkají, že jsou nevinní, vše je vykonstruováno, tak aby byli soudní cestou očištěni.

Na to mám poměrně jednoduchou odpověď. Pan Babiš je samozřejmě přesvědčený o tom, že je nevinný, ale dneska už má lepší informace, protože jsme v jiné situaci než při předchozím vydávání, už je tady přeci jen nějaké odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání, už ví, že ani u ostatních nedošlo k žádnému očištění.

Za situace kdy víme, a můžeme se podívat, jak podobné kauzy dopadají časově, u paní Parkanové, Nagyové, mluvíme o letech, a když budu vycházet z této statistiky, tak není možné dosáhnout očištění v tomto volebním období.

Pokud tedy bude ta situace obdobná a žádost bude obsahovat stejné informace, vy říkáte, že máte lepší než v prvním případě, budete hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka?

Počkám si. V tuto chvilku ještě ani nevím, co je obsahem té žádosti, leží někde v trezoru, tak nepředbíhejme, než budou zvoleni zástupci v mandátově imunitním výboru a budeme vznášet věcné argumenty, proč je tato kauza vykonstruovaná a účelová a budeme se snažit přesvědčit ostatní, aby se nad ní snažili objektivně zamyslet navzdory nějakému politickému nepřátelství a tomu, že se jedná o protivníky.

Nebylo by úplně nejkorektnější, kdyby oba pánové sami požádali o své vydání, když jsou přesvědčeni o své nevině?

Co by následovalo? Naprosto nepředvídatelné kroky ze strany výkonné moci vůči členům parlamentu a vůči osobě, která je v tuto chvíli pověřena sestavováním vlády.

Nejsou ale ty kroky předvídatelné? Pokud probíhá trestní řízení, musí probíhat podle zákona.

Tady byly velmi nepředvídatelné. Samotné šetření probíhalo dva roky a najednou kulminovala nějaká aktivita měsíc před volbami. My k tomu máme své výhrady a pochybnosti, já bych to možná už neopakoval, protože už jsem to říkal tolikrát a už i posluchači měli spoustu informací, se kterými se seznámili.