‚Je v přátelském vztahu s jedním z aktérů.‘ Spor Bulovky o 50 milionů bude rozhodovat nový soudce

Spor o padesátimilionovou pohledávku mezi Fakultní nemocnicí Bulovka a podnikatelem Petrem Gremlicou, který má vazby na uprchlého zločince Radovana Krejčíře, bude rozhodovat nový soudce. Původní předseda Jaroslav Kubát se totiž z případu na vlastní žádost vyloučil kvůli podjatosti. Jeho rozhodnutí už posvětil i senát Městského soudu v Praze. Obvodní soud bude muset přidělit případ někomu jinému. Líčení v polovině dubna by to ale ohrozit nemělo. Původní zpráva Praha 5:00 1. dubna 2024

Už v únoru měl soudce Jaroslav Kubát zahájit po třech letech jednání, které má rozhodnout, zda bude už tak zadlužená Fakultní nemocnice Bulovka muset zaplatit dalších 50 milionů korun – tentokrát společnosti Sparex Assets podnikatele Petra Gremlici. Ta vymáhá údajnou pohledávku za firmu, která v nemocnici třináct let uklízela.

Podnikatel s vazbami na Krejčíře se soudí s Bulovkou o 50 milionů. ‚Pohledávka je fiktivní,‘ tvrdí nemocnice Číst článek

Jenže jak informovaly server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, projednávání stále nezačalo. Advokát Bulovky doplnil do případu nové, rozsáhlé podání, které mělo dokládat, že Gremlicova firma reálně žádnou pohledávku nepřevzala. A že ve skutečnosti žádný dluh neexistuje. „Za jiných okolností bych to vyjádření bral jako obstrukční,“ konstatoval soudce. Nakonec dokumenty ale přijal a zahájení líčení odročil.

A právě z tohoto podání během března zjistil, že je ve skutečnosti ve střetu zájmů. A to kvůli svému „přátelskému vztahu s jedním z aktérů“, který v úklidové firmě figuroval během zpochybňovaného převodu sporných pohledávek na Gremlicovu společnost.

„Příslušný soudce z vlastní iniciativy oznámil předsedovi soudu skutečnost, na základě které lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti. Předseda soudu důvod pro pochybnosti o nepodjatosti daného soudce neshledal, a proto předložil věc k rozhodnutí nadřízenému Městskému soudu v Praze,“ popsal jeho mluvčí Adam Wenig.

Podnikatel Petr Gremlica Jméno podnikatele Petra Gremlici není ve veřejném prostoru zcela neznámé. Podle veřejných rejstříků na počátku milénia spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem – byl například členem představenstva jeho firmy Corimex. Média pak připomínala i spojení mezi oběma muži v roce 2017, kdy podnikatel pomáhal Krejčířovu synovi Denisovi s pořízením domu v pražské Hostivaři. A figuroval i v případu sporu o břidlicový důl Svatoňovice, který se někdejší kancléř Vratislav Mynář snažil prodat čínské státní skupině firem CITIC.

O měsíc později pak senát rozhodl a žádosti soudce Kubáta vyhověl. „Ve věci bylo rozhodnuto o vyloučení soudce,“ doplnila zastupující mluvčí Štěpánka Tykalová s tím, že věc přidělí předseda obvodního soudu novému soudci. Průběh projednávání by ovšem výměna soudce už zdržet neměla. Stále se počítá s projednáním věci v polovině dubna.

Advokát Bulovky Jindřich Vodička k tomu pouze uvedl, že rozhodnutí o vyloučení soudce z případu plně respektuje. „V zásadě k tomu máme navíc jediný komentář, a sice že se zde projevilo, že svět je někdy malý,“ napsal. Advokát firmy Sparex Assets Lukáš Nezpěvák na zaslaný dotaz neodpověděl.

Spor o 50 milionů

Gremlicova firma Sparex Assets získala spornou pohledávku v roce 2020. A krátce na to začala peníze od Bulovky vymáhat.

Bude muset platit Bulovka 50 milionů korun? Spor o pohledávku za úklid soud opět odročil Číst článek

Ve svém nároku se opírá o tvrzení někdejšího majitele úklidové firmy Alexandra Rusevského, že je požadavek na vyplacení 50 milionů korun legitimní. Jak už dříve Rusevský popsal serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, dluh měl vznikat postupně od roku 2014, kdy firma přišla na to, že jí nemocnice platí za její služby méně, než kolik by měla.

Konkrétně jen za jeden ze tří prováděných úklidů. Majitel nejprve celou situaci řešil s bývalým vedením nemocnice, řediteli Andreou Vrbovskou a Františkem Novákem, kteří údajně souhlasili, že podepíší nový dodatek smlouvy, aby spolupráci narovnali.

K podpisu ale nakonec nedošlo, oba ředitelé byli zadrženi policií v rámci korupční kauzy zmanipulovaných veřejných zakázek a postupně ve dvou jejích větvích i odsouzeni.

O co ve sporu jde? O celém sporu, jeho počátcích i stanoviscích obou stran jsme podrobně psali ZDE.

To nahrává ve sporu současnému vedení nemocnice, které trvá na tom, že je třeba vycházet z platné smlouvy. A ta ujednání o navýšení ceny neobsahuje.

Kdyby Bulovka spor prohrála, znamenalo by to podle jejího vedení velký zásah do nemocničního rozpočtu, který by jen prohloubil přetrvávající finanční problémy. Jak už dříve upozornily server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, dluhy nemocnice se pohybovaly v řádu stovek milionů a s jejich splacením se počítá nejdříve za dva roky.