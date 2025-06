Je to začátek konce, říká šéf Sikora z OKD, které propouští 250 lidí. Firma se chce věnovat energetice

OKD začalo s propouštěním. Z firmy nyní odchází 250 zaměstnanců. Je to plánovaný krok, který souvisí s koncem těžby černého uhlí na Karvinsku. „Znamená to začátek konce hlubinného dobývání černého uhlí,“ říká pro Radiožurnál generální ředitel OKD Roman Sikora. A dodává, že firma se plánuje věnovat výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Rozhovor Praha 9:56 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 250 zaměstnanců OKD nyní končí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Propouštění 250 lidí, jaký je to z vašeho pohledu den v historii OKD?

Z mého pohledu je zásadní a průlomový, protože znamená začátek konce hlubinného dobývání černého uhlí nejen v našem revíru, ale v podstatě v rámci celé České republiky.

Když se teď podíváme na konkrétní profese, kteří zaměstnanci končí?

Z drtivé většiny jde o důlní zaměstnance na pozicích horník razič, horník přípravář a s tím i související pomocné nebo přípravné profese, jako je důlní elektrikář, případně pracovník důlní dopravy.

Jak horníci berou svoji situaci, kde mají v plánu najít uplatnění?

Víte, už tři roky deklarujeme, že k ukončení těžby dojde na konci roku 2025, respektive s mírným přesahem, někdy v prvním kvartálu roku 2026. A tento postup jsme zatím nezměnili, takže lidé jsou na tuto záležitost připraveni.

Z toho soudím, že to pro ně není překvapující. A samozřejmě jim přeju mnoho štěstí při hledání nového uplatnění na trhu práce.

Další vlny propouštění v OKD jsou už naplánované. Jak to tedy bude pokračovat dál?

Ke konci srpna skončí 147 zaměstnanců a ta hlavní vlna, k ní dojde v prvním kvartálu roku 2026, kdy dojde k totálnímu ukončení těžby, to znamená, kdy ukončíme i práce v rubání.

A s jakým odstupným odcházejí lidé? Dá se mluvit o nějakých nadstandardnějších podmínkách?

Na tuto záležitost jsme si vydělali a je to pro nás poměrně zásadní náklad, je to 1,3 miliardy korun a vycházíme z toho, že je naší povinností dodržet všechny postuláty kolektivní smlouvy. A ta říká, že zaměstnanci, který odpracoval v OKD jeden rok, přísluší čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy a zaměstnanci, který zde strávil 16 a více let, přísluší jedenáctinásobek. To jsou ta konkrétní čísla, na která mají naši zaměstnanci nárok.

V OKD teď funguje už jediný poslední dům ČSM. V minulém týdnu jste ukončili razicí práce. Znamená to tedy, že už se nechystají nové chodby a dotěžujete jenom v těch stávajících?

Přesně tak, připravili jsme poslední dva poruby a tím jsme ukončili přípravářské práce. Ty poruby právě dotěžíme někdy v prvním kvartálu roku 2026, pravděpodobně někdy na přelomu ledna a února příštího roku, a to bude naprostý konec hlubinného dobývání černého uhlí.

A pak nastane stejný režim, o kterém se bavíme teď v souvislosti s dneškem.

Ano, naprosto stejný.

Jak bude firma fungovat, až těžba skončí?

Máme poměrně ambiciózní plány, chceme se věnovat především energetice, respektive výrobě energie z obnovitelných zdrojů a chceme využít našich pozemků, kterých máme přes 800 hektarů. Ne všechny jsou vhodné k vybudování energetických center, proto máme v plánu i výstavbu hal – výrobních, skladovacích, logistických, takzvaně na míru našim potenciálním zákazníkům.

A v neposlední řadě chceme i pokračovat v míchání uhelných směsí, to znamená nakupovat uhlí na volném trhu a vytvářet energetické směsi pro zákazníky v uhelné oblasti.