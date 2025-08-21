Jeden z hlavních aktérů tunelu za 12 miliard korun je na svobodě, z devíti let vězení si odseděl čtyři
Jeden z významných pachatelů vyvedení více než 12 miliard korun z Metropolitního spořitelního družstva vyšel z vězení. Jak zjistil iROZHLAS.cz, soud ho podmíněně propustil. Během výkonu trestu prokázal polepšení. Původně ho přitom justice pustit odmítla, zasáhl však Ústavní soud. Dotyčný, bývalý úředník a také znalec, falšoval posudky, na jejichž základě dostávali klienti družstva předražené úvěry.
Vlastimil Hudeček celkem 23 let řídil stavební úřad v Ústí nad Labem. Současně roky provozoval znaleckou praxi, zabýval se odhadem cen nemovitostí. A právě tato vedlejší kariéra přivedla Hudečka do vězení. Dostal devět let za křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek a za podíl na úvěrovém podvodu.
Pád Metropolitního spořitelního družstva byl nejvýraznějším případem vytunelování kampeličky po roce 2000. Vyvedlo se z něj 12 miliard korun. Významně se na tom podílel Hudeček. Pro klienty družstva vypracoval desítky posudků, jimiž nadhodnotil cenu jejich nemovitostí, kterými následně ručili za úvěry. Ty neměli dostat a ani je nespláceli.
Jak nyní zjistil iROZHLAS.cz, Vlastimil Hudeček se minulý měsíc dostal na svobodu. Z pankrácké věznice vyšel 15. července. Obvodní soud pro Prahu 4 ho podmíněně propustil. Bývalý úředník a znalec si odseděl necelé čtyři roky trestu, do vězení nastoupil 21. července 2021.
Zkušební doba šest let
„Byla stanovena zkušební doba v trvání šesti let, za současného vyslovení dohledu probačního úředníka. Zároveň byla přijata záruka za dovršení nápravy odsouzeného,“ sdělil iROZHLAS.cz Michal Dvořák, předseda Obvodního soudu pro Prahu 4, jenž žádosti Hudečka o podmíněné propuštění vyhověl.
Podle obvodní instance se Hudeček polepšil. Vězeňská služba jeho chování hodnotila kladně, ve vězení pracoval i během osobního volna a neměl kázeňský prohřešek. Také přesvědčil soud, že si bude na svobodě počínat spořádaně. A jako prvotrestaný si odseděl nejméně třetinu trestu, což je základní předpoklad pro podmíněné propuštění.
Hudečka zastupoval advokát Vladimír Zavadil. Redakce ho požádala o stanovisko k tomu, že se jeho klient dostal na svobodu. Už minulý týden mu zaslala několik dotazů. „Od té doby pan doktor Zavadil nebyl v kanceláři. Tento týden je navíc na dovolené, kde nemá přístup k e-mailu,“ sdělila redakci pracovnice jeho kanceláře.
Záruka od obchodního partnera Marka Dalíka
Důležitou roli v Hudečkově propuštění sehrála záruka, že se na svobodě bude chovat řádně. Jak redakci potvrdil předseda obvodního soudu Dvořák, za dnes už bývalého znalce se zaručila Energo Plus CZ. Obecně prospěšnou společnost zabývající se poradenstvím v oblasti energetiky řídí podnikatel Luboš Mareček.
Proč jeho společnost slíbila, že na Hudečka bude dohlížet, není jasné. Redakce zastihla jen jednoho z nižších manažerů Energo Plus CZ. „Vaši prosbu a kontakt na vás předám a někdo by se vám měl ozvat. Nejspíš to s vámi vyřídí přímo pan Mareček,“ uvedl manažer. Přes další urgenci už se však nikdo neozval.
Jméno Luboše Marečka není všeobecně známé. Přesto je tento podnikatel spjatý s počátkem byznysu Marka Dalíka, svého času nejdůležitějšího spolupracovníka někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS). Dalík od Marečka koupil část firmy, z níž poté vybudoval svou PR agenturu New Deal Communications.
Mareček více než dvě dekády ovládá a řídí firmu Tlaková plynárna Ústí nad Labem. Ta se zabývala obnovou bývalé průmyslové části krajského města. Současně vlastnila firmu Elu-Plus CZ, jejíž polovinu Dalík v květnu 2001 od Tlakové plynárny Ústí nad Labem za 500 tisíc korun odkoupil. Se vzniklou New Deal Communications podnikal do roku 2014.
Hudečkovi pomohl Ústavní soud
Hudečkova cesta na svobodu byla složitá. Poprvé usiloval o podmíněné propuštění už loni na jaře, tehdy však ještě Obvodní soud pro Prahu 4 nepřesvědčil, přestože projevil nad svým selháním lítost. „Měl jsem být jako znalec obezřetnější, moje lehkomyslnost způsobila, že moje posudky byly zneužity,“ zaznamenaly jeho slova Hospodářské noviny.
Letos v lednu už mu, po jeho opětovné sebereflexi, obvodní instance vyhověla. Jenže po stížnosti žalobce Hudečkovo propuštění v neveřejném řízení zarazil Městský soud v Praze. Proti tomu se pak před Ústavním soudem bránil zase Hudeček. A konstituční tribunál jeho podnět letos v červnu vyslyšel.
„Takto vyhodnocený důkaz nelze přehodnotit v neveřejném zasedání bez zopakování či doplnění dokazování za dodržení jeho základních zásad, zejména zásad ústnosti a přímosti,“ vytkl Ústavní soud městské instanci, že zrušila osvobozující verdikt, aniž by Hudečka vyslechla. Městský soud ho po tomto zásahu 15. července pustil.
Hudeček se kvůli falešným posudkům, v jednom z nich třeba pole za 300 tisíc korun ocenil jako stavební parcelu za 35 milionů, zodpovídal z více než dvou desítek obžalob. Poslední pravomocný verdikt v jeho kauzách vynesl Vrchní soud v Praze loni 17. října, jenž shrnul všechny předchozí tresty. Součástí verdiktu byla pokuta 500 tisíc korun a zákaz činnosti v oboru znalce na deset let.