Jedenáct let od výbuchu vnikl plán na vyčištění stovek hektarů u muničních skladů ve Vrběticích

Po téměř jedenácti letech od výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku stát připravil způsob, jak vyčistit od zbytků granátů a dalších výbušnin asi 350 hektarů pozemků. Ministerstvo pro místní rozvoj Českému rozhlasu potvrdilo, že kvůli dokončení hloubkového pyrotechnického průzkumu by měl vzniknout speciální dotační program pro Zlínský kraj. Ten byl pak vypsal veřejnou zakázku na dokončení asanace celé oblasti.

Zlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Muniční sklady, Vrbětice

Kvůli dokončení hloubkového pyrotechnického průzkumu vznikne speciální dotační program | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Diskutovaly se různé varianty, jak tuto problematiku, do níž promlouvá složitá vlastnická struktura pozemků, uchopit. Nakonec jsme zvolili variantu, kterou se vláda zabývala už v roce 2020, tedy dotační titul pro Zlínský kraj, který by následně vypsal veřejnou zakázku na asanaci pozemků,“ uvedl Roman Chrenčík z Ministerstva pro místní rozvoj.

Přehrát

00:00 / 00:00

Hejtman Radim Holiš k pyrotechnickému průzkumu v okolí Vrbětic

Zlínský kraj se vznikem programu souhlasí, podle hejtmana Radima Holiše z ANO ale požaduje garanci od vlády, že veškeré náklady na pyrotechnický průzkum a asanaci uhradí Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Souhlasíme s řešením, ale požaduje garanci vlády, že veškeré náklady na pyrotechnický průzkum a asanaci uhradí Ministerstvo pro místní rozvoj. Kraj je připraven vypsat veřejnou zakázku a zajistit administraci, stát však musí dodat odborníky a převzít odpovědnost za provedení hloubkového průzkumu, protože kraj touto odborností nedisponuje,“ uvedl hejtman.

Při výbuchu skladů ve Vrběticích zemřeli dva lidé | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při výbuchu skladů ve Vrběticích zemřeli dva lidé | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda by o vzniku dotačního programu a jeho parametrech měla jednat v září.

Sklady ve Vrběticích vybuchly před téměř jedenácti lety, dva lidé zemřeli. Hloubkovým průzkumem, který zasahuje do hloubky půl metru, zkontrolovali pyrotechnici jen nejexponovanější místa v okolí dvou zničených skladů.

Tomáš Fránek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme