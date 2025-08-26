Jedenáct let od výbuchu vnikl plán na vyčištění stovek hektarů u muničních skladů ve Vrběticích
Po téměř jedenácti letech od výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku stát připravil způsob, jak vyčistit od zbytků granátů a dalších výbušnin asi 350 hektarů pozemků. Ministerstvo pro místní rozvoj Českému rozhlasu potvrdilo, že kvůli dokončení hloubkového pyrotechnického průzkumu by měl vzniknout speciální dotační program pro Zlínský kraj. Ten byl pak vypsal veřejnou zakázku na dokončení asanace celé oblasti.
„Diskutovaly se různé varianty, jak tuto problematiku, do níž promlouvá složitá vlastnická struktura pozemků, uchopit. Nakonec jsme zvolili variantu, kterou se vláda zabývala už v roce 2020, tedy dotační titul pro Zlínský kraj, který by následně vypsal veřejnou zakázku na asanaci pozemků,“ uvedl Roman Chrenčík z Ministerstva pro místní rozvoj.
Zlínský kraj se vznikem programu souhlasí, podle hejtmana Radima Holiše z ANO ale požaduje garanci od vlády, že veškeré náklady na pyrotechnický průzkum a asanaci uhradí Ministerstvo pro místní rozvoj.
„Souhlasíme s řešením, ale požaduje garanci vlády, že veškeré náklady na pyrotechnický průzkum a asanaci uhradí Ministerstvo pro místní rozvoj. Kraj je připraven vypsat veřejnou zakázku a zajistit administraci, stát však musí dodat odborníky a převzít odpovědnost za provedení hloubkového průzkumu, protože kraj touto odborností nedisponuje,“ uvedl hejtman.
Vláda by o vzniku dotačního programu a jeho parametrech měla jednat v září.
Sklady ve Vrběticích vybuchly před téměř jedenácti lety, dva lidé zemřeli. Hloubkovým průzkumem, který zasahuje do hloubky půl metru, zkontrolovali pyrotechnici jen nejexponovanější místa v okolí dvou zničených skladů.