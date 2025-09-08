Jedinou úzkokolejku v Česku čeká po 40 letech rozsáhlá oprava. Oblíbená je díky parním vlakům

Poslední úzkorozchodná železniční trať, na které pravidelně jezdí vlaky, bude dva měsíce mimo provoz. Správa železnic na trati mezi Třemešnou a Osoblahou na Bruntálsku se pustí do největší rekonstrukce za poslední dekády.

Reportáž Osoblaha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Úzkokolejka na Osoblažsku

Úzkokolejka na Bruntálsku bude dva měsíce mimo provoz | Zdroj: Profimedia

„Dovezeme z Rakouska speciální stroj, který umí opravovat výšku a směr koleje,“ říká stavbyvedoucí Jiří Vychodil. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Správa železnic se pustila do největší rekonstrukce za poslední dekády

Říká se mu podbíječka a na úzkorozchodnou dráhu jich je v Evropě jenom pár. Ta, co bude pracovat na Osoblažku, upravuje tratě třeba v Alpách. 

„Zvláště tady v úseku před Osoblahou, kde bude instalovaná bezstyková kolej, se velmi ztiší klapání kol, které tak dobře známe ze starých vozů,“ popisuje David Chovančík z Osoblažské úzkorozchodné dráhy. 

<\center>

Podle Dušana Gavendy ze Správy železnic byly plánované opravy nutné. Trať už nebyla v dobrém stavu. Teď bude mít například i jedinečný úsek s betonovými pražci.

„Práce zahrnují opravy mostních objektů a propustků, dále lokální výměnu dřevěných pražců,“ vysvětluje Gavenda.

„Proběhne úprava odvodnění trati a rozšíření tělesa dráhy, čištění skalních svahů od zvětralé horniny a také opravy některých přejezdových konstrukcí,“ doplňuje. 

Železniční provoz se na dráhu vrátí 7. listopadu. Každoroční jízda svatomartinským parním vlakem by tak fandům úzkokolejky neměla ujít. 

Adam Tomáš, ntu Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme