Jedinou úzkokolejku v Česku čeká po 40 letech rozsáhlá oprava. Oblíbená je díky parním vlakům
Poslední úzkorozchodná železniční trať, na které pravidelně jezdí vlaky, bude dva měsíce mimo provoz. Správa železnic na trati mezi Třemešnou a Osoblahou na Bruntálsku se pustí do největší rekonstrukce za poslední dekády.
„Dovezeme z Rakouska speciální stroj, který umí opravovat výšku a směr koleje,“ říká stavbyvedoucí Jiří Vychodil.
Říká se mu podbíječka a na úzkorozchodnou dráhu jich je v Evropě jenom pár. Ta, co bude pracovat na Osoblažku, upravuje tratě třeba v Alpách.
„Zvláště tady v úseku před Osoblahou, kde bude instalovaná bezstyková kolej, se velmi ztiší klapání kol, které tak dobře známe ze starých vozů,“ popisuje David Chovančík z Osoblažské úzkorozchodné dráhy.
Podle Dušana Gavendy ze Správy železnic byly plánované opravy nutné. Trať už nebyla v dobrém stavu. Teď bude mít například i jedinečný úsek s betonovými pražci.
„Práce zahrnují opravy mostních objektů a propustků, dále lokální výměnu dřevěných pražců,“ vysvětluje Gavenda.
„Proběhne úprava odvodnění trati a rozšíření tělesa dráhy, čištění skalních svahů od zvětralé horniny a také opravy některých přejezdových konstrukcí,“ doplňuje.
Železniční provoz se na dráhu vrátí 7. listopadu. Každoroční jízda svatomartinským parním vlakem by tak fandům úzkokolejky neměla ujít.