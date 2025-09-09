Jednací řád netřeba měnit, stačí ctít dohody. Pořadí řečníků určují vteřiny, říká Pekarová Adamová
V úterý zahájila svoji poslední řádnou schůzi v pozici předsedkyně Poslanecké sněmovny před říjnovými volbami. V končícím volebním období přitom musela čelit častým obstrukcím ze strany opozice, což vyvolalo také debatu o možné změně jednacího řádu Sněmovny. „Stačí, abychom stávající řád dodržovali a nesnažili se o kličky a nedělali z obstrukce běžnou metodu,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Sešli jste se k první poprázdninové a zároveň poslední řádné schůzi této Poslanecké sněmovny. Předsedovi opozičního hnutí ANO Andreji Babišovi (kandiduje ve volbách v Moravskoslezském kraji) jste hned v úvodu pohrozila vyvedením z jednacího sálu. Bylo to nutné?
Bylo to nutné, protože jeho nerespektování jednacího řádu už překračovalo všechny meze. Já jsem ho předtím několikrát vyzvala k tomu, aby neblokoval řečniště a aby umožnil vystoupení s přednostním právem pana předsedy Bendy (ODS, kandiduje ve volbách za Spolu v Praze), který byl dříve přihlášen než pan předseda Babiš a i než pan předseda Okamura (kandiduje ve volbách za SPD ve Středočeském kraji), který se k šarádě hned rád přidal.
Jsem pro změnu jednacího řádu, třeba časové limity délky vystupování. Neviděla bych v tom ale spasení, vysvětluje předsedkyně Sněmovny
Já jsem už od obou pánů předsedů opozičních uskupení zvyklá, že si s pravidly příliš hlavu nelámou a myslí si, že když vládnou pevnou rukou ve svých hnutích, tak že to tady bude fungovat podle nich.
Jste si stoprocentně jistá, že skutečně porušil jednací řád?
Jsem si tím stoprocentně jistá, protože jak říká jednací řád: pokud je dvakrát upozorněn na to, že nedbá pravidel, tak ho můžeme dokonce nechat vyvést ze sálu.
Ale já jsem věděla, že přesně to si oba pánové přejí, že by rádi, aby celou republiku oběhl záběr, kde jsou vyváděni ze sálu ochrannou službou. Nic takového jsem jim dopřát rozhodně nechtěla, protože si myslím, že máme být schopni se dohodnout jako dospělí lidé.
‚Jsou to dostihy‘
Proč je tak složité dokladovat, kdo se v jakém pořadí přihlásil?
To není složité, dokonce si to všichni mohou ověřit u mě jako řídící schůze. I na samotném grémiu jsem všechny přihlášky měla s sebou.
Ať nezabíhám do úplného detailu, tak stručně: máme dvě formy přihlašování, jedna elektronická, druhá je standardní písemná přihláška. Tyto dvě formy, když vyhlásím a svolám schůzi, mohou poslanci využít.
V tu chvíli mohou podat svoji přihlášku ti, kteří mají přednostní právo. Je jich zhruba pětadvacet – jsou to nejen poslanci, jsou to předsedové stran, hnutí a klubů, ale také vedení sněmovny a ministři.
Věřte mi, jsou to tady vždy dostihy, doslova se hraje o vteřiny. V první minutě se tentokrát přihlásilo asi patnáct z těch, kteří přednostní právo mají. Tam opravdu rozhodují sekundy.
Že se pan předseda Okamura přihlásil dokonce až o pět minut později než ostatní, tak to bohužel chodí.
Čili očekáváte obstrukce opozice? Protože proč jinak by se konaly tyto, jak jste řekla, dostihy?
Oni si tito pánové zvykli na to, že v tomto volebním období pořad schůze funguje jako jejich aréna, kde se chtějí prezentovat, dokonce bych řekla exhibovat za peníze daňových poplatníků. Opravdu je to nebývalé množství hodin, které tím strávíme.
Promiňte, to se dřív nedělo?
Ne, to se nikdy nedělo. Já jsem tady stejně dlouho jako oba pánové, jako pan Babiš, jako pan Okamura (oba kandidují v říjnových sněmovních volbách), dvanáctý rok. Dnes jsem, předpokládám, na své poslední schůzi, na rozdíl od nich.
Mohu říci, že si pamatuji všechna dvě předchozí volební období, že se opozice chovala konstruktivně – to jsme v ní byli teda my.
Opravdu se tady nikdy nekonala žvanírna, přestože to tehdejší premiér Babiš říkal, že Poslanecká sněmovna je jenom žvanírna. Ale kdo ze sněmovny reálně žvanírnu udělal, byl on.
I když je tady přítomen ani ne na každém druhém hlasování, a tedy do práce chodí velmi zřídka, tak si nikdy nenechá ujít právě tento čas, kdy chce hovořit. Průměrně, jak statistiky hovoří, tři a půl hodiny stráví měsíčně tím svým řečněním.
Může si každý občan, každý posluchač udělat obrázek sám, jestli mu toto řečnění nějak změnilo život k lepšímu. Já si myslím, že nikoli.
Změnit jednací řád?
Debata o programu skutečně často zabere i několik hodin. Dohromady šlo podle ČT už o více než 600 hodin, tedy přes čtvrtinu z celkového času jednání. Co s tím?
Je to tak. Ještě statistiku doplním tím, že asi z 98 % to byl čas, který využili opoziční představitelé. Nejen Babiš a Okamura, samozřejmě i ostatní, ale tito dva jsou v tom premianti.
A co s tím?
Můžeme se dohodnout na změně jednacího řádu, což jsem se snažila, abychom se dohodli. Celé volební období tato debata probíhala, ale hnutí ANO řeklo, že se v žádném případě na ničem nedohodne.
SPD také nebylo ochotno se dohodnout ani na kosmetické změně. Takže jednací řád, který je zákonem a musí také projít běžným legislativním procesem, jsme nezměnili.
Já ani moc nevěřím tomu, že ho změníme, nebo že jej změní budoucí poslanci. Víte, co si myslím? Já si myslím, že stačí, abychom jeli podle stávajícího jednacího řádu a dodržovali jej všichni, nesnažili se o kličky a nedělali z obstrukce běžnou metodu.
Ve všech osmi předchozích volebních obdobích se to dařilo, všichni fungovali. Během tohoto volebního období se stávající opozice, hnutí ANO a SPD, rozhodli toto celé zbořit.
Úmysl prosadit změnu jednacího řádu Sněmovny ohlásil začátkem prázdnin například premiér Petr Fiala z ODS (kandiduje za Spolu v Jihomoravském kraji). Funkčnější parlament slibují opoziční Piráti, v úterý o tom mluvili Starostové a nezávislí. Máte v tomto směru jako TOP 09 nějaké konkrétní návrhy?
Určitě bychom rádi, aby zrovna v případě změny pořadu schůze, tedy programu, o kterém se bavíme, mohli vystupovat jednotliví poslanci maximálně pět minut – což funguje až od dalších dnů, ne od prvního dne jako dnes. V prvním dni je to neomezené.
Ale já přiznávám jednu věc: když bude vůle to dodržovat, můžeme fungovat podle stávajícího jednacího řádu.
To je jen o vůli a o politické kultuře, o slušnosti, schopnosti se dohodnout, o tom, jestli platí gentlemanské dohody – v tomto volebním období bohužel ze strany opozice málokdy.
Anebo se můžeme sešněrovat sebelepšími pravidly, ale vždy tam půjde najít skulinu a vždy bude možné se s tím vypořádat. Takže bych se nesnažila v tom vidět spasení. Záleží na slušnosti a schopnosti lidí, kteří tady jsou.
Jak vidíte, dva lidé ze dvou set jsou schopni celé jednání úplně rozbít. To je jen o nich, o jejich morálce, o jejich schopnosti fungovat podle pravidel.
Obstrukce jako výjimečný nástroj
Ve středu vedení Sněmovny čeká společná večeře s vedením Senátu. Předpokládám, že nebude čistě formální, ale pracovní. Na programu má být mimo jiné otázka možných změn jednacích řádů obou komor. Vy říkáte, že to není potřeba, jestli tomu dobře rozumím. Pokud by se to ale přesto podařilo, co konkrétně by se mělo změnit, aby se takové situaci, kterou jste popsala, předešlo?
Ještě jednou řeknu, že já jsem pro změnu jednacího řádu. Já bych ji vítala. Zároveň jsem ale pro to, abychom byli schopni pojmenovat příčiny, proč Sněmovna v tomto volebním období fungovala, jak fungovala.
Příčinou bylo, že hnutí ANO a hnutí SPD, v závěru se k nim přidali i Piráti, nebyli schopni běžně fungovat, ctít dohody a fungovat bez obstrukcí.
Obstrukce si vybrali jako svoji základní metodu, což je věc, která sice běžně funguje i v jiných demokraciích, ale jako výjimečný nástroj.
Pokud se znovu stane obstrukce výjimečným nástrojem, jako tomu bylo 30 let před tímto volebním obdobím, tak to může fungovat bez problémů. Co bychom my jako TOP 09 rádi změnili, je třeba délka vystupování, aby byly nějaké časové limity.
I u přednostních práv si myslím, že ten, kdo není schopen se vyjádřit k dané věci do 30 minut, se jenom snaží natahovat čas. Všichni víme, že schopnost vyjádřit se v limitované době i k velmi složitým otázkám máme, umíme to. Chceme-li, tak to umíme.
Co má poslední řádná schůze Sněmovny v tomto volebním období na programu? A jak předsedkyně TOP 09 hodnotí práci ministrů své strany? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.