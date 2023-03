Úprava obstrukcí či interpelací. Koalice chce změnit jednací řád, podle ANO je to přípustné až po volbách

Poslanci by v budoucnu mohli jednat podle nových pravidel. Vládní koalice se chce s opozicí totiž domluvit na změnách jednacího řádu. Důvodem jsou nejen dlouhodobé obstrukce či pomalé projednávání zákonů, ale také časté omluvy ministrů z interpelací. Opozice se však o změnách v probíhajícím volebním období bavit nechce, koalice proto nevylučuje zásah do jednacího řádu i bez jejího souhlasu. Praha 7:00 23. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je změna jednacího řádu nutná | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V sobotu 4. března v 11.15, tedy době, kdy bývá jednací sál Poslanecké sněmovny prázdný, teprve končila mimořádná schůze k nižší valorizaci důchodů. S přestávkami trvala pět dní, poslanci často jednali do pozdních nočních hodin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Koalice chce změnit jednací řád. Poslechněte si reportáž

Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) následně mluvila o tom, že je nutné pravidla jednání změnit.

„Po tom, co se zde odehrálo, už snad nikdo nemůže pochybovat, že je potřeba změnit jednací řád,“ poznamenala šéfka Sněmovny. O úpravu jednacího řádu začala koalice usilovat už před zmíněnou mimořádnou schůzí. Blokování Sněmovny je podle vládních poslanců dlouhodobým problémem.

Markéta Pekarová Adamová

@market_a Zároveň už musí být jasné úplně všem, že změnit jednací řád je naprosto nezbytné. Máme to připravené. A dá se očekávat, že i jeho změna bude opozicí obstruována, protože dohodnout se nechtějí. Ale stejně jako včera - musíme dojít k výsledku. Jen tak se posuneme jako země dál. 25 1256

„Efektivita jednání je velmi bídná díky tomu, že opozice bojkotuje jakékoli smysluplné dohody,“ uvedl místopředseda dolní komory Jan Bartošek (KDU-ČSL), který vyjednávání o možných úpravách jednacího řádu vede. Na změnách chce najít shodu s opozicí.

Jan Bartošek

@honzabartosek 3/3 Chceme jednací řád upravit tak, aby byl férový, ať už bude ve vládní koalici nebo v opozici kdokoliv. Některé změny jsou ryze organizační, jiné mají ambici zefektivnit přijímání zákonů a práci @Poslanecká sněmovna ČR. Cílem je, aby nebylo možné „zabetonovat“ Sněmovnu dle libosti. 3 123

„Dohoda je cennější než silové přetahování, takže pevně věřím, že je zde ještě pořád šance, že alespoň v některých základních parametrech jsme schopni dohody. Za sebe si dávám čas do května, června. Poté jsem připravený činit razantnější kroky,“ upozornil Bartošek.

Názor opozice

Opozice ale žádné razantní změny nepřipouští. Hnutí ANO se chce o případných úpravách bavit až od příštího volebního období.

„Vzhledem k atmosféře, která tu je, si myslím, že to je jediná schůdná cesta. Chceme se bavit o tom, co se dá změnit pro příště, aby to bylo fér, aby to bylo neutrální. Nikdo neví, kdo bude příští volební období v koalici a kdo v opozici. Silou to dělat nejde. Je to věc přístupu koalice - a koalice to tady drtí,“ řekl místopředseda ANO Radek Vondráček.

Radek Vondráček

@vondraczech Situace je vážná. Už nejde jen o ten jeden zákon. Pětikoalice ve Sněmovně testuje hranice, kam až může zajít. Obchází jednací řád, zákon a zřejmě i ústavu. A u toho vláda sleduje, co si občané ČR ještě nechají líbit. 50 617

S tím, že by zásadnější změny jako například omezení přednostních práv předsedů stran a klubů, začaly platit až od příštího volebního období, počítá i Bartošek. Podle jedné z pracovních verzí by se do budoucna mohla upravit pravidla debaty o programu.

Změny v interpelacích

Nemělo by už být například možné, aby návrhy na zařazení nových bodů poslancům zabraly celý den.

Volnější hlasování, kratší projevy. Jednací řád si zaslouží změnu, reaguje na obstrukce komentátor Číst článek

Menší úpravy by ale podle Bartoška mohly platit ještě do voleb - „kdy se jedná například o úpravu třetích čtení ve středu a v pátek, že by se finální čtení zákona dělala celý den, tedy nejenom do dvou, jak je tomu dnes,“ upřesnil místopředseda Sněmovny.

Koalice by chtěla upravit také interpelace a přesunout je ze čtvrtka hned do tří dnů, tedy na středu, čtvrtek a pátek.

„Když dnes vidíme ve čtvrtek interpelace, jsou často prázdné lavice a to například i z toho důvodu, že ministři mají zahraniční cesty a nemohou se zúčastnit. My přicházíme s návrhem, aby se ministři interpelovali ráno od osmi do devíti hodin a byla garance přítomnosti ministrů,“ nastínil Jan Bartošek.

Nejednotní poslanci

O příslušných úpravách by nejsilnější opoziční hnutí ANO mohlo s koalicí jednat, ani jeho poslanci ale v daném ohledu nejsou jednotní. „Nechme to teď trochu uzrát. Bylo by určitě obrovskou chybou, kdyby teď v řádu týdnů chtěli s něčím přijít a silou něco prosazovat,“ dodal Radek Vondráček.

Druhé opoziční hnutí SPD už nyní zdůrazňuje, že se o žádných změnách jednacího řádu bavit nechce. „Vládní pětikoalice Petra Fialy chce umlčet opozici. Absolutně nerozumím tomu, proč je potřeba upravovat jednací řád Poslanecké sněmovny. Vždyť už mnoho volebních období to tady funguje bez problémů,“ komentoval postoj SPD její předseda Tomio Okamura.

Změny jednacího řádu Sněmovny by přivítala i část senátorů. Dlouhodobě si stěžují na to, že předlohy do horní komory chodí pozdě a zákonodárci tak nemají čas se s nimi seznámit. Jestli se koalici podaří část změn ve Sněmovně prosadit, by mohlo být jasné do léta.