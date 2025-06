Jednal se všemi, nedopadlo to s nikým. Šlachta bude muset vést do Sněmovny Přísahu samotnou

V minulých sněmovních volbách skončila Přísaha jako první pod čarou, se ziskem 4,7 procenta na poslanecké mandáty nedosáhla, získala ale alespoň dostatečný finanční polštář pro další fungování. O čtyři roky později je v daleko horší situaci. Kvůli nedostatečné podpoře se pokusila o spojenectví se všemi od Motoristů po Stačilo!, nakonec ale zůstala na ocet. „Na 80 procent jdeme samostatně,“ říká nyní předseda Přísahy Róbert Šlachta. Praha 7:00 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Přísahy Róbert Šlachta | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Před rokem v koalici s Motoristy sobě zaznamenala Přísaha fenomenální úspěch (přes 10 procent hlasů a dva europoslanecké mandáty), v následujících zářijových krajských volbách ale rychle i velký průšvih (nula zastupitelských mandátů).

Zklamaný Róbert Šlachta na to reagoval slovy: „Volby ukázaly, že voliči chtějí spojování stran. Musíme tomu vyjít vstříc. Varianta jít samostatně zůstává jako poslední.“

Bývalí spojenci Róbert Šlachta s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

A jak řekl, tak se i pokusil udělat. Jenže to nedopadlo. „Přísaha je středová, takže se dokážeme bavit s každým, ať už to je SPD, Stačilo! nebo SOCDEM. Jsme žádaná nevěsta,“ tvrdil sebevědomě ještě zkraje roku.

Jenže od té doby Přísaze postupně krachlo jednání jak s pravicovými Motoristy sobě, tak s komunistickým hnutím Stačilo!, s národoveckým spojenectvím kolem SPD a naposledy i se Sociální demokracií. Ohledně možné spolupráce s ANO pak Šlachta řekl, že ani nikdy na stole reálně nebyla.

Když zbyla už jen varianta jít do voleb se Sociální demokracií, začal v posledních týdnech Šlachta také šermovat s procenty, nakolik je pravděpodobné, že se na společném postupu pro volby dohodnou. Pro iDnes 20. května řekl, že to vidí na 50 na 50. Pro Deník N pak 30. května zmínil, že to vidí 60 pro spolupráci ku 40, že to nevyjde.

Nyní pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Šlachta říká, že jdou na 80 procent samostatně a jen 20 procent dává šanci, že se ještě s někým domluví.

„Zrovna to finišujeme, dáváme to dohromady s jedničkami z krajů. Bude to fantastický, uvidíte. Těšíme se na voliče,“ říká s tím, že vše oznámí do pár dnů.

Jenže termín, do kdy chce mít Přísaha jasno, v jaké konstelaci se zúčastní sněmovních voleb, Šlachta posouvá už několik měsíců. Nejprve si dal deadline na přelom února a března, poté na konec dubna nebo konec května.

Nyní už je ale téměř jisto, že se voleb Přísaha zúčastní sama. „Když budeme kandidovat sami, tak bych kandidátku samozřejmě musel vést já, byl bych celostátní lídr,“ potvrzuje Šlachta, který je od podzimu senátorem za Břeclavsko. Kdyby se dostal do Sněmovny, mandát senátora platný až do roku 2030 by mu tím zanikl.

Podpora se vytratila

Přísaha se samostatně nad pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny ve volebních modelech jednotlivých agentur dostala jen v souvislosti s kampaní a výsledkem loňských eurovoleb. Když ale vyšlo najevo, že Filip Turek je spíše Motorista, než že by měl cokoliv společného s Přísahou, jejich preference oslabily až na nynější dno.

V posledním modelu NMS Market Research je Přísaha na pouhých 1,3 procenta, u STEM či Ipsosu se pohybuje kolem dvou procent a u agentur Median a Kantar CZ se už několik měsíců neobjevuje samostatně a je jen v kolonce „ostatní strany“.

Politolog Aleš Michal upozorňuje, že v době, kdy se řeší kauzy kolem vládních politiků, je pro neparlamentní strany obecně ještě těžší se prosadit.

„Nemají prostor se prezentovat a bavit se o svých programových bodech – Přísaha například o bezpečnosti. Potřebovala by zázrak, aby se jí povedlo dostatečně vyrůst, stabilně je totiž pod pěti procenty podpory,“ popisuje odborník z Institutu politologických studií FSV UK.

Pivo a rozpuštění ODS

Aniž by měl ještě domluveno, jak půjde do voleb, Šlachta rozjel kampaň s pojízdným výčepem. Začal hlavně na jihomoravských náměstích, postupně ale přidává i Vysočinu či střední Čechy.

„Zvu vás na pivo. A nejenže ho zaplatím, ale také i načepuju,“ slibuje.

A co Přísaha nabízí? Nejvíce se nyní profiluje na kritice ODS v souvislosti s bitcoinovou kauzou.

Šlachta dokonce vyzývá k jejímu rozpuštění jako „zločinecké organizace“, petice pro tento účel je dokonce nyní první záložkou na stranickém webu Přísahy.

Osobnosti a odchody

Mezi Šlachtovy nejbližší druhy v Přísaze nyní patří dva místopředsedové: bývalý brněnský primátor Petr Vokřál (ex ANO) a europoslankyně Nikola Bartůšek. Z dalších výraznějších tváří je to ještě bývalý primátor Olomouce Antonín Staněk.

Volební billboard hnutí Přísaha do krajských voleb, 27. srpna 2024, Drnovice | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

Kolem Přísahy se dříve jako odborník motal i někdejší exministr financí z ODS Vlastimil Tlustý, loni také Šlachta oznámil Václava Ševčíka známého jakožto frontmana pěveckého dua Eva a Vašek. Zaměřit by se v kampani měl na krajany ze zahraničí.

Jinak ale Přísaha počítá i citelné ztráty, v prosinci na funkci místopředsedkyně i na své členství v Přísaze rezignovala Karolína Kubisková a od dubna se jakožto expertka na sociální politiku začala objevovat na vizuálech konkurenčního hnutí Stačilo!

✊ Na programu hnutí STAČILO! se podílejí experti:

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. - ekonomika

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. - mezinárodní politika

Ing. Karolína Kubisková - sociální politika



Hnutí STAČILO! vzniklo jako relevantní protiváha k asociální politice… pic.twitter.com/dDTACc53Dr — STAČILO! (@Hnuti_STACILO) April 17, 2025