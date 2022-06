‚Ukrajina musí zvítězit.‘ Fiala s Morawieckým se shodli na jediném možném výsledku ruské invaze

Česko a Polsko se shodují, že jediným řešením rusko-ukrajinského konfliktu je vítězství Ukrajiny v boji o svobodu a nezávislost. Po pátečním společném zasedání české a polské vlády v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministři podle něj probírali, co mohou obě země i EU pro Ukrajinu dál dělat. Polský premiér Mateusz Morawiecki poděkoval Česku za jeho postoj k Ukrajině, společné snahy podle něj zvyšují šance na ukrajinské vítězství. Praha 14:24 3. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání Petra Fialy a Mateuzse Morawieckého 3. června 2022 v Praze. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fiala připomněl, že páteční sedmé společné jednání odkládala od roku 2019 kromě jiného epidemie covidu-19. „Setkáváme se nyní ve velmi složité situaci pro celou Evropu, kdy čelíme důsledkům ruské invaze na Ukrajinu,“ dodal.

Dění na Ukrajině je podle něj obrovskou výzvou pro Česko i Polsko. Současně se ale ukázalo, že obě země mají na řadu věcí stejný názor a dokážou dosáhnout výsledků, když se v EU snaží prosadit společné stanovisko.

Na zasedání se tak podle Fialy hodně mluvilo o tom, co lze pro Ukrajinu dál dělat. Morawiecki ocenil, že Česko vnímá hrozby po ruské invazi stejně jako Polsko, i když nepatří mezi sousedy Ukrajiny. Snahy obou zemí podle něj zvyšují šance na vítězství Ukrajiny. „Ukrajina musí v této válce zvítězit,“ uvedl.

Fiala seznámil polského premiéra s plány českého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině letošního roku. Priority předsednictví podle Fialy není aktuálně vzhledem ke zvyklostem možné představit. „Ale je jasné, že mezi nimi budou Ukrajina, důsledky ruské agrese, zvládnutí migrační vlny, energetická bezpečnost či obranná odolnost,“ zdůraznil.

Morawiecki v komentáři k nadcházejícímu českému předsednictví zmínil, že Česko a Polsko mají stejný soubor strategických otázek, které chtějí řešit. „Nemůžeme nic zveřejnit, dokud to pan premiér sám nepředstaví v polovině června. Ale už dnes můžu říct, že naše priority jsou velice sblížené,“ konstatoval v pátek.

Plynovod Stork II

Fiala také uvedl, že Česko v posledních letech nedělalo dost pro zajištění své energetické bezpečnosti a je výrazně závislé na ruských surovinách. Polsko může České republice pomoci se této závislosti zbavit, míní Fiala.

„Budou pokračovat intenzivní jednání o infrastruktuře v oblasti energetiky, především o plynovém propojení mezi Polskem a Českou republikou, tedy obnova projektu Stork II, který byl před lety z české strany zastaven, ale také diskuse o možnosti využít budované a rozšiřované kapacity v LNG terminálech na polské straně pro Českou republiku,“ řekl premiér.

Současná vláda Spolu a Pirátů se STAN i dřívější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kritizují bývalý kabinet Andreje Babiše (ANO), že nezajistil výstavbě česko-polského plynovodu Stork II dostatečnou politickou podporu. Babiš či bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) kritiku odmítají, podle nich ztratili zájem Poláci.

„Polsko se vynasnaží pomoci České republice v takových projektech, jako je Stork II, které jsou pro Českou republiku důležité, aby nebyla závislá na Rusku, na těch, kdo začali válku (na Ukrajině),“ řekl Morawiecki.

Česko by se také chtělo podílet na polských terminálech umožňujících dovoz zkapalněného zemního plynu. Po dubnovém jednání ve Varšavě premiéři oznámili, že vznikne pracovní skupina, která by měla na starosti další postup pro případ ruského rozhodnutí zastavit ropu do rafinerií v Česku, které vlastní polská firma PKN Orlen.