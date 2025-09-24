Jednání o přestavbě můstku v Harrachově pokračují. Podle Svazu lyžařů ČR došlo k porušení podmínek

Rekonstrukce skokanského můstku K-120 v Harrachově stále stojí. Jeho přestavba za 70 milionů korun přitom začala teprve před několika měsíci. Můstek chtělo Národní sportovní centrum přestavět na větší, kvůli soudnímu předběžnému opatření se ale práce zastavily.

Harrachov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Skokanský můstek v Harrachově

Skokanský můstek v Harrachově | Foto: Michal Jemelka | Zdroj: Český rozhlas

Přestavba skokanského můstku začala v červenci a zastavila se v polovině srpna. Kvůli sporu už odjela veškerá technika. Svazu lyžařů ČR a Bucharův lyžařský a turistický klub podaly předběžné opatření kvůli tomu, že po dokončení rekonstrukce měl skokanský můstek přejít do majetku města, o čemž klub a svaz údajně nevěděly.

Město v důsledku opatření zastavilo práce.

Převod majetku po dokončení rekonstrukce

„Došlo k porušení několika podmínek nezbytných k tomu, aby mohla být rekonstrukce areálu spolufinancována státními prostředky prostřednictvím Národní sportovní agentury,“ řekl Českému rozhlasu generální sekretář Svazu lyžařů ČR Jan Šindelář.

Spor o rekonstrukci můstku v Harrachově graduje. Svaz vyloučil šéfa skokanů Háčka, ten se brání

Číst článek

„Mimo jiné to byla darovací smlouva, kterou byl ředitelem Národního sportovního centra Harrachov veškerý majetek bez projednání a souhlasu dvou ze tří členů Národního sportovního centra převeden na město Harrachov,“ doplnil.

Ředitele Víta Háčka svaz následně odvolal z funkce. Problém je také v tom, že nezávislý starosta Harrachova Tomáš Vašíček tvrdí, že po vydání toho předběžného opatření nemůže rekonstrukce pokračovat, ani se v areálu skokanských můstků nemůžou konat žádné sportovní akce.

Harrachov zastavil rekonstrukci můstku, je ve sporu se Svazem lyžařů

Číst článek

Zákaz užívání

To ale Svaz lyžařů a Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov odmítají. „Žádný zákaz užívání není. Je tam zákaz nakládání, zcizování a převodu majetku. Nevím, zda to interpretuji úplně přesně, ale o užívání a sportování tam není ani slovo,“ říká z předseda výboru Josef Slavík z Lyžařského a turistického Bucharova klubu.

Starosta Vašíček za město Harrachov na posledním jednání řekl, že dokud si spolky mezi sebou „neudělají pořádek,“ tak rekonstrukce pokračovat nebude.

Někteří aktéři, což byl svaz lyžařů, Bucharův klub, zástupci z Národní sportovní agentury nebo Libereckého kraje, se shodli na tom, že chtějí v rekonstrukci pokračovat.

Nadále ale odmítají, aby byly skokanské můstky převedené na město Harrachov. Další jednání by mělo být zhruba do měsíce.

Johana Tománková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme