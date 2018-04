ANO nabídlo ČSSD pět ministerstev včetně vnitra. 'Je to nabídka, která se těžko odmítá,' říká Netolický

„Je to velice zajímavá nabídka. Z hlediska nejenom resortů, ale i všech programových zásad i priorit, a ostatně i koaličních pojistek, by se to mohlo jevit jako nabídka, která se těžko odmítá. Za mě bychom měli dnes (v pátek, pozn. red.) rozhodnout o tom, že vstoupíme s hnutím ANO do koaličních jednání,“ uvedl Netolický.

Podle Netolického by se tak ČSSD k vyjednávání měla vrátit. ČSSD bude podle místopředsedů navíc požadovat, aby případná koaliční smlouva obsahovala závazek, že trestně stíhaný šéf hnutí ANO Andrej Babiš v případě svého odsouzení odstoupí z premiérského postu.

O možné další spolupráci aktuálně jedná širší vedení strany, navázalo tak na zhruba hodinovou schůzi grémia ČSSD. Posuzuje nabídku ANO, se kterou přišli v pondělí vyjednavači hnutí v čele s premiérem v demisi Andrejem Babišem.

Před dvěma týdny rozhovory obou subjektů, jejichž spolupráci by ve sněmovně měla tolerovat KSČM, zkrachovaly kvůli personáliím.

ANO v pondělí přišlo s nabídkou na obnovu rozhovorů na základě výzvy výboru hnutí, který variantu koalice s ČSSD upřednostnil před podporou KSČM a SPD, doporučovanou prezidentem Milošem Zemanem.

Pokud by obě strany došly k dohodě, museli by ji potvrdit členové ČSSD v referendu.

