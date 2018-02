Vláda s ČSSD a podporou KSČM je jediná varianta na stole, řekl Babiš po jednání s Hamáčkem

Sociální demokraté začali jednat s hnutím ANO o vládní spolupráci ve středu.

Jak nicméně po schůzce řekl nový šéf ČSSD Jan Hamáček, přímý vstup do vlády je podmíněn programovými shodami a obsazením pozic v kabinetu.

Podle Hamáčka chce ČSSD například to, aby budoucí vláda zvyšovala mzdy a důchody. Peníze na to by stát měl získat zavedením progresivní daně.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš po jednání řekl, že momentálně je vláda se sociální demokracií jediná varianta, která je na stole. Nadpoloviční většinu hlasů pro získání důvěry ve sněmovně by podle něho mohli přinést komunisté.

ANO a ČSSD se ale zatím neshodnou na složení nového kabinetu, přesněji řečeno na účasti trestně stíhaných lidí ve vládě.