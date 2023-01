Spolu, Piráti a STAN chtějí mít příští týden hotovou koaliční smlouvu. Řeší rozložení sil a kompetencí

Pražská koalice Spolu, hnutí STAN a Piráti by příští týden měli mít připravený návrh koaliční smlouvy. Vyplynulo to ze čtvrtečního jednání všech stran. Teď se jejich zástupci zaměří na rozložení sil a kompetencí v radě. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, musí vyřešit, jak si strany místa v radě rozdělí, říká předseda klubu Zdeněk Zajíček z ODS. Praha 21:21 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politici zatím počítají s tím, že 16. února zastupitelé zvolí do funkcí nového primátora a radní | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Koaliční smlouva bude připravena, k tomu jsou přílohy, které potřebujeme odsouhlasit v našich stranických orgánech, to je velký domácí úkol. U nás musíme dokončit debatu týkající se toho, jaké pozice a kdo za jakou politickou stranu v rámci koalice SPOLU budeme reprezentovat,“ říká Zdeněk Zajíček (ODS).

Odpověď by měla být jasná příští týden.

Čtyři křesla v Radě hlavního města Prahy mají mít Piráti, dvě STAN a pět potom koalice Spolu. Politici zatím počítají s tím, že 16. února zastupitelé zvolí do funkcí nového primátora a radní. Vstup do koalice ale u Pirátů musí ještě schválit krajské fórum. To na to potřebuje přibližně týden.

Vstup do koalice ale u Pirátů musí ještě schválit krajské fórum