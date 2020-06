ONLINE: Vláda bude v pátek jednat o cestování. Do některých zemí by se mohlo bez omezení už od soboty

Mimořádné jednání vlády, které svolal na pátečních 7.00 premiér Andrej Babiš (ANO), by mělo zrušit omezení při cestování mezi Českem, Rakouskem, Maďarskem a Německem, a to už od páteční půlnoci. Se Slovenskem už omezení způsobená pandemií koronaviru skončila. Podle České televize Slovensko povolilo od čtvrtka obnovení veškeré mezinárodní dopravy s Českem. Praha 16:44 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mimořádná schůze vlády k cestování bez omezení bude podle premiéra v pátek. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pro Čechy nyní platí datum 15. června, odkdy budou moci občané cestovat bez omezení do „zelených a oranžových“ zemí. Mimořádná schůze vlády by ale omezení na hranicích mohla zrychlit.

Premiér nevyloučil, že omezení budou zrušena možná už od páteční půlnoci. Dosud museli lidé kvůli koronavirové pandemii při návratu z těchto zemí jít do karantény nebo se při namátkových policejních kontrolách prokázat negativním testem na koronavirus.

„Svolal jsem mimořádnou vládu na pátek v 7.00. Předpokládám, že rozhodneme o tom, že nejen Rakousko, ale i Německo a Maďarko a všechny tyto země a jejich a naši občané budou moci volně cestovat, jak to bylo před tím, než přišel vir, bez nějakých certifikátů nebo karantén nebo testování. Já budu navrhovat, abychom to dělali co nejdřív. Takže doufám, že zítra od půlnoci by se uvolnil cestovní ruch s těmito zeměmi,“ uvedl Babiš.

Dodal, že jsou to pro Česko nejdůležitější exportní země, takže to pomůže i obchodu. Důležité to bude i pro cestovní ruch a lázeňství, protože například němečtí klienti byli pro lázeňská zařízení hlavně v Karlovarském kraji velmi důležití, připomněl premiér.

