Vláda stvrdila dohodu ministryň, kraje dostanou na platy v sociálních službách miliardu

Kraje obdrží na platy v sociálních službách miliardu korun, půl na půl je pošlou ministerstva práce a sociálních věcí a financí. V pondělí to schválila vláda, která tak stvrdila dohodu ministryní práce Jany Maláčové (ČSSD) a financí Aleny Schillerové (za ANO) a předsedkyně Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové (ANO). Informovala o tom mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková. Praha 18:10 17. června 2019

Půl miliardy půjde z vládní rozpočtové rezervy a půl miliardy z nespotřebovaných nároků ministerstva práce a sociálních věcí, zopakovala v pondělí Schillerová.

Kraje požadovaly na sociální služby dvě miliardy korun. Kromě miliardy na platy dostanou regiony dále peníze z evropských fondů, k dispozici je 1,5 miliardy korun na tři roky.

Ministerstvo práce na vybrané sociální služby poskytne ještě 447 milionů. S dohodou nesouhlasili krajští radní pro sociální věci a náměstci hejtmanů. Žádali Maláčovou a vládu, aby do konce června zajistily celou sumu.

Usnesení sněmovny

Podle opozice vláda tím, že polovinu z požadovaných dvou miliard chce hradit pomocí unijních dotací, nenaplnila usnesení Poslanecké sněmovny. Strany v čele s ODS chtějí v úterý ve sněmovně znovu financování sociálních služeb v krajích řešit. V nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Projednávání chtějí podpořit Starostové a nezávislí, řekla v České televizi jejich místopředsedkyně a poslankyně Věra Kovářová. K návrhu se připojí i Piráti, dodal jejich poslanec Ondřej Polanský.

Kromě platů jsou dofinancovány unijní projekty dodatečnou alokací z Operačního programu Zaměstnanost. „Lze tyto finanční prostředky, pokud byly skutečně vynaloženy v průběhu posledních měsíců, čerpat zpětně. To znamená přesně tak, jak to chtěly kraje a jak to požadovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb,“ řekla na tiskové konferenci po jednání kabinetu Maláčová.

„To, že byly vyřízeny evropské peníze ve výší 1,5 miliardy korun, je také zásluhou ministerstva práce a sociálních věcí. Proč bychom utráceli peníze z národních zdrojů, když máme evropské? Ministerstvo práce a sociálních věcí jasně deklarovalo, že udělá vše pro to, aby čerpání bylo co nejrychlejší,“ uvedla Schillerová.

V usnesení vlády jsou v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny další úkoly pro ministerstvo práce a sociálních věcí: provést analýzu nejen toho, kam jdou peníze, ale i jakým podílem se které složky podílí na úhradách sociálních služeb.

Dotace na sociální služby rozdělují kraje na každý rok. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,7 miliardy. Podle Schillerové je to o 800 milionů víc než loni a o 3,8 miliardy více než v roce 2017.