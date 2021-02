ONLINE: Jednání hejtmanů s premiérem Babišem nepřineslo rozhodnutí, pokračovat bude v neděli

Hejtmani od 18.00 společně jednali o postupu krajů po skončení nouzového stavu. Liberecký hejtman Martin Půta Radiožurnálu po jednání potvrdil, že jsou ochotní požádat o vyhlášení nouzového stavu o dva týdny. Kabinet ale musí přistoupit na jejich podmínky, například na otevření některých obchodů a zrušení zákazu nočního vycházení. S premiérem o tom mluvili prostřednictvím videokonference. Sledujeme online Praha 22:00 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Považuji jednání za konstruktivní. Posunuli jsme se a vyměnili jsme si názory na nastávající situaci. Jednání bude pokračovat zítra na úrovni ministra zdravotnictví,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s hejtmany.

Kraje jsou připraveny požádat o nouzový stav na 14 dní, uvedl Půta po jednání hejtmanů Číst článek

„I kdyby zítra hejtmani požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu, a je otázka jestli na 14 dní nebo déle, tak po skončení této lhůty půjdeme do sněmovny,“ dodal Babiš.

Premiér reagoval i na dotaz Radiožurnálu, který upozornil na tvrzení některých ústavních právníků, že vyhlášení nového nouzového stavu by mohlo být v rozporu s Ústavou. „Naši právníci mají jiný názor. Nechceme obcházet ústavu a nevyhlásíme nouzový stav bez požadavku hejtmanů. Pokud nás požádají jen někteří hejtmani, tak se může stát, že nouzový stav vyhlásíme jen v krajích, které o to požádají,“ reagoval Babiš,

Šéf kabinetu také uvedl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný předloží v pondělí vládě pandemický zákon, který umožní přijímat opatření proti koronaviru bez nutnosti vyhlásit nouzový stav. Projednat ho chce ve stavu legislativní nouze. V úterý o něm chce premiér Babiš jednat s opozicí .

Bez lídrů opozice

Ta se chtěla účastnit i sobotního jednání. Andrej Babiš ale přítomnost opozičních lídrů odmítl. „Nemá to smysl, to by se jen zkomplikovalo. Musíme to nejprve vyřešit na úrovni exekutivy,“ řekl Radiožurnálu.

Sněmovna tento týden odmítla žádost vlády, aby nouzový stav pokračoval i po neděli. Kabinet považuje opatření, která může bez stavu nouze od pondělí vyhlašovat, za nedostatečná.

V pátek laboratoře odhalily 8782 nakažených koronavirem, o 160 více než před týdnem. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se původně měla řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, po šesti dnech stagnace mírně stoupl ze 71 na 73 bodů.

