Jedním tlačítkem se připravíte o peníze, aniž byste to tušili. Janek Rubeš popisuje trik s bankomaty

I při výběru hotovosti může člověk přijít o úspory. Stačí, aby zmáčknul tlačítko vybrat hotovost a zobrazit zůstatek. Z účtu mu prostřednictvím bankomatů Euronet, kterých jsou v Česku stovky, odejdou peníze přes poplatky za zobrazení zůstatku. Na tento trik, upozornil Janek Rubeš na svém youtobovém kanálu Kluci z Prahy. „Já tohle navedení považuji za geniální z pohledu někoho, kdo vás chce připravit o peníze. Je to dokonalá past," říká. Rozhovor Praha 18:05 27. února 2024

Můžete přiblížit podvodnou taktiku výběru v bankomatech Euronet? O co vlastně jde?

Nenazýval bych ji podvodnou, ale jde o trik uživatelského rozhraní, kdy se bankomat na začátku zeptá, jestli chcete vybrat hotovost společně se zobrazením zůstatku. Zobrazení zůstatku je ale u mnoha bank zpoplatněno.

To, co má normální bankomat rozdělené na dvě tlačítka, tak je tady spojeno do jednoho. V tomhle případě jsem přesvědčený, že lidé jsou navedeni někam, kam by sami nechtěli.

Spojením těch dvou akcí do jednoho tlačítka se tedy snaží bankomat zákazníka obelhat?

Svým způsobem. Ta situace, u které si troufnu i říct, že jde o podvod a která je naprosto absurdní, je, že ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko hotovost a zůstatek, tak se v následujícím kroku bankomat zeptá, kolik chcete vybrat a když si to rozmyslíte a transakci zrušíte, odeberete kartu a odejdete, tak bankomat stejně zaúčtuje dotaz na zůstatek. To znamená, že bankomat zpoplatnil otázku a ne odpověď.

Teoreticky můžete u bankomatu přijít o všechny peníze, aniž by bankomat něco udělal?

Je to tak. Když jsme natáčeli naše video, tak jsme si potřebovali natočit obrazovku bankomatu, proto jsme opakovaně přikládali kartu a služby rušili a až na poslední přiložení jsme peníze vybrali z bankomatu, abychom transakci měli dokončenou.

Já jsem byl v šoku, když jsem se následně zeptal ve své bance, abych měl potvrzeno, že mi bylo naúčtováno 20 korun za jeden dotaz, ale v bance mi řekli, že jsem to udělal třikrát, i když mi byl hotovostní zůstatek ukázán jen jednou.

Zaregistrují vůbec lidé, že o peníze přišli?

Silně o tom pochybuji. V případě mé banky, ale asi to bude mít takto i vícero bank, se poplatek na účtu objeví až na konci měsíce. Jelikož se jedná o poplatek 20 korun, někde se jedná o 50 i víc, tak je možné, že ho lidé nezaznamenají.

Dovedu si představit stejný příklad o turistů. Může jít o zdánlivě zanedbatelnou částku, ale když takto zpoplatníte každého, tak je částka obrovská. Halíře dělají talíře.

Je možné svoji banku přesvědčit, ať ty staronové poplatky za zobrazení účtu Euronetu neplatí?

Tohle aktuálně řeším se svojí bankou. Nejde o to, aby mi moje banka vrátila pár korun, ale aby dále neplatila společnosti Euronet, která si řekla o peníze za něco, co nedodala. Ten proces je mnohem složitější, o poplatky se dělí mnoho různých stran, ale to je spíš problematika na někoho z banky.

Myslíte si, že se jedná o nelegální činnost?

Já vidím klamavě, že mi někdo zaúčtuje poplatek za něco, co nedodal. To znamená, že to já musím jít osobně reklamovat. Když jsem komunikoval se svojí bankou, tak mi říkala, že mohlo dojít k technické závadě na bankomatu, ale já vím, že k něčemu takovému nedošlo.

Tenhle trik funguje po celé Evropě. Už si toho všimli i v nějaké jiné zemi?

Díky tomu, že vysíláme náš pořad hlavně pro zahraniční diváky, tak i oni začali popisovat, jak se tohle děje po celé Evropě. Hodně se toto téma řešilo v Polsku, kde je společnost Euronet poměrně rozšířená a kde se proti tomu začali lidé bouřit.

Stejný problém jako u nás řeší s bankomaty Euronet i v Polsku. Tamní úřady dokonce vyšetřují tuto záležitost jako cílené klamání.