Zeman schválil jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě. Rodiny ho budou dostávat od srpna

Rodiny, jejichž loňské příjmy nepřevýšily jeden milion korun hrubého, budou dostávat od srpna jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let věku. Předpokládá to vládní návrh zákona, který ve středu podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Dávkou chce kabinet zmírnit dopady zdražování na rodiny.

