Kvůli nelegálně postavené studni rok bez vody. Spor v Jedousově na Pardubicku nejspíš skončí u soudu

Už je to skoro rok, co zhruba třetina obyvatel obce Jedousov na Pardubicku přišla o pitnou vodu ve studních. Nemohlo za to tehdy sucho, ale bezohlednost jednoho ze sousedů. Ten si bez povolení nechal na zahradě udělat příliš hluboký vrt, kterým změnil toky spodních vod. Studny v okolí tak prakticky ze dne na den vyschly. Audio Jedousov 12:14 24. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voda v Jedousově se ztratila kvůli 57 metrů hlubokému vrtu, který doslova vysál okolní studně. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krajský úřad před pár týdny vrt označil za černou stavbu. A podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice, se ale spory mezi sousedy táhnou dál a budou mít nejspíš i soudní dohru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nedostatek vody způsobil vrt u jednoho z domů, kvůli kterému v okolí vyschly studny

„Úřady na základě stížnosti a dovolání těch postižených obyvatel a na základě důkazů rozhodly, že to je černá stavba,“ řekl nezávislý starosta Jedousova Jiří Kožený. Vodoprávní úřad v Přelouči sice nejdřív vrt za černou stavbu neoznačil, odvolací krajský úřad ale ano.

Majitel tak teď má dvě možnosti. Stavbu buď odstranit, nebo zlegalizovat. „Městský úřad v Přelouči byl proto krajským úřadem vyzván, aby zrušil svoje opatření z června letošního roku, kterým ověřil passport stavby, protože ten byl s největší pravděpodobností vydán v rozporu s právními předpisy,“ říká mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

Lidé v Jedousově jsou už dva měsíce na suchu. Hluboká studna u jednoho z domů odsála vodu z okolí Číst článek

Peníze jsou to nejmenší

Pro obec i její obyvatele to bylo zlomové rozhodnutí. Mohou se teď domáhat náhrady škody. Většina domácností si totiž musela zajistit nádrže a čerpadla, aby si lidé doma mohli alespoň vyprat prádlo nebo se osprchovat. „Škody obyvatel jsou v desítitisících, a pokud nedojde k dohodě, tak to může skončit samozřejmě jedině u soudu,“ dodává starosta Kožený.

Majitele firmy, která problémy způsobila, se redakci nepodařilo zastihnout a ani telefon, který je na webu uvedený jako číslo do kanceláře, nebyl dostupný.

Škoda vznikla i obci, protože ta musela půjčit od Správy státních hmotných rezerv cisternu na vodu a zajišťovat její doplňování. Finanční nebo materiální škody jsou ale podle starosty to nejmenší. „Peníze, to je až v druhé řadě. Ale hlavně tedy se tady zhoršily mezilidské vztahy a to je z mého pohledu vůbec ta největší škoda.“

Obec Jedousov nedaleko Přelouče na Pardubicku připravuje stavbu vodovodu, ta se ale podaří až za několik let. Do té doby bude část vesnice dál odkázaná na vodu z vlastních studní.