‚Materiál na ředění máme.‘ O čínské stříkačky není zájem, ministerstvo přitom připlácelo za dopravu

Tři miliony korun. Takovou částku zaplatilo ministerstvo zdravotnictví za expresní dopravu stříkaček s pevnou jehlou z Číny. Teď se ale ukazuje, že to nebylo třeba. O tento typ očkovacího materiálu není v Česku zájem. Leží tak už bezmála dva měsíce ve skladu ladem v plném počtu. Zdravotníci totiž poptávají hlavně pomůcky na aplikaci očkovací látky. Ty ovšem resort dosud nemá, bere se tak z krizových zásob.

V lednu to byla jedna z priorit. Do Česka začaly proudit první vakcíny proti koronaviru a stát měl zajistit, aby bylo také čím očkovat. Bez potřebných jehel a stříkaček by byla účinná látka k ničemu. „Na ten počet, který bude očkován v lednu a únoru, je v České republice dostatek tohoto materiálu,“ ujišťoval tehdy ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Resort mezitím zajistil od čínského výrobce v rámci společného evropského tendru 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun. Tato cena však nebyla konečná. Ministerstvo si posléze připlatilo 3 miliony korun za expresní leteckou dopravu. Jinak by zásilka putovala lodí a byla by tu v dubnu.

Záhy se ale ukázalo, že tento typ pomůcek není pro očkování vhodný. Pro natažení i aplikaci látky by se totiž použila stejná jehla. „Aplikace je pak mnohem bolestivější,“ popsala už dříve pro iROZHLAS.cz třeba šéfka České asociace sester Martina Šochmanová.

Ministr Blatný vzápětí přišel s vysvětlením, že jde o pomůcky pro ředění vakcín. „Od začátku tak byly koncipovány a objednány,“ prohlásil pro Radiožurnál navzdory vládnímu usnesení. Podle něj se totiž počítalo s tím, že se čínskými stříkačkami bude očkovat.

Bez zájemců

Pomůcek na ředění navíc v Česku bylo a stále je dostatečné množství. Je to dáno i tím, že z dostupných očkovacích látek se ředí pouze vakcína společností Pfizer a BioNTech. Lednové zásoby tak měly vystačit na přípravu více než tří milionů dávek.

A nyní se to také potvrzuje. Čínské stříkačky s pevnou jehlou leží od začátku února, kdy je resort uložil do sedlčanského skladu Správy státních hmotných rezerv, dosud netknuty. O pomůcky na ředění vakcíny proti koronaviru není totiž zájem.

„Co se týče našich očkovacích center, jsou materiálem na ředění a vším, co je k tomu potřeba, dobře vybaveny. Předzásobily se a nic nepodcenily, takže my s tímto nemáme sebemenší problém,“ přiblížil například hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS).

Kraj však poptával jehly a stříkačky pro aplikaci očkovací látky. Podle Schreka je hejtmanství chtělo pro praktické lékaře. „Chtěli jsme si být jisti, že se nestane to, že někomu dovezeme vakcínu AstraZeneca a on nám řekne, že na trhu stříkačky a jehly nejsou,“ vysvětlil.

Železné zásoby

Jenže pomůcky na aplikaci vakcín zatím resort nemá – první dodávka z celkových 12 milionů jehel a 12 milionů stříkaček od bulharského výrobce má přijít až v dubnu. Musí se proto zatím brát z krizových zásob, které na pokyn vlády zajistily státní hmotné rezervy.

Vysočina z nich tak před dvěma týdny dostala 49 tisíc stříkaček a 24 tisíc jehel. „Požádali jsme o to na základě diskuse s ministerstvem zdravotnictví, kde bylo řečeno, že komplementární materiál je ve skladech státních hmotných rezerv k dispozici,“ doplnil Schrek.

Podobně na pomůcky z krizových zásob dosáhly také Karlovarský a Moravskoslezský kraj či Praha. A zažádáno má i Pardubicko. „Aktuálně máme jehel a stříkaček k aplikaci vakcín 70 300 kusů. Musím říci, že tento materiál je čím dál těžší sehnat,“ řekla Radiožurnálu náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (za STAN).

Hejtmanství má u státních hmotných rezerv objednáno podle Matouškové 24 900 kusů jehel a 50 200 kusů stříkaček, které budou potřebovat v dubnu kvůli možným zvýšeným dodávkám vakcín.

„Stříkačky a jehly na ředění si očkovací místa objednávají sama dle potřeby, aktuální informaci o počtech nemám. Zatím to není nedostatkové zboží,“ doplnila pardubická náměstkyně.

Výhodný příplatek?

Proč tedy ministerstvo dávalo třímilionový příplatek za pomůcky, které nejsou teď potřeba? A proč raději neuspíšilo zásilku aplikačních jehel a stříkaček z Bulharska, kterou rovněž zajišťovalo v rámci unijního nákupu?

„Stříkačky s pevnou jehlou jsou ve skladu a jsou mezi zásobami, o které si kraje mohou žádat. Příplatek za dopravu jistě zbytečný nebyl, neboť v opačném případně by byly k dispozici až v průběhu dubna,“ zněla odpověď mluvčí resortu zdravotnictví Barbory Peterové, kterou zaslala po několikadenních urgencích.

A co se týče bulharské dodávky 12 milionů jehel a 12 milionů stříkaček, vysvětlila Peterová prodlevu v provozu následovně: „Část přijede v dubnu. Jde o výrobu v Bulharsku, termín dodávky tedy není ovlivněn dobou dodání, ale kapacitami výroby. V tomto ohledu tedy není třeba nic připlácet.“

O aktuálních zásobách očkovacího materiálu v jednotlivých vakcinačních centrech přitom ministerstvo nemá přesný přehled. Například Daniel Köppl, který státu pomáhá s Chytrou karanténou, řekl Radiožurnálu toto: „Celkově odhadujeme, že v České republice je řádově toho zdravotnického materiálu spíše ve stovkách milionů kusů.“

Resort argumentuje tím, že si jednotlivá očkovací centra vytvářejí zásoby stříkaček a jehel sama. „Každá z nemocnic má své zásobování a ministerstvo zdravotnictví nestanovuje, neboť k tomu nemá žádné zákonné oprávnění, jak mají být tyto zásoby velké,“ uvedla dále Peterová s tím, že pro případ nouze jsou zásoby ve státních rezervách.

Zatím poslední seznam dostupných očkovacích pomůcek tak z krajů sesbíral v lednu Ústřední krizový štáb. Z přehledu vyplývá, že i kdyby materiál dorazil až v průběhu dubna, nic by se nestalo. Zatím totiž zdravotníci vyočkovali pouze milion dávek vakcíny od společností Pfizer a BioNTech.

Jehly na skladě

Už tak přitom dostatečné zásoby jehel a stříkaček řešil kabinet Andreje Babiše (ANO) na poslední chvíli. Ačkoli se o očkování, se kterým je spojená zvýšená spotřeba zdravotnického materiálu, mluvilo už od loňského podzimu, vláda začala zásoby pomůcek řešit až loni v prosinci.

Kabinet kvůli tomu kritizoval například prezident České lékařské komory Milan Kubek či družení praktických lékařů. „Je nutné zajistit distribuci jehel a stříkaček potřebných k aplikaci vakcíny. Tento materiál není aktuálně k sehnání na volném trhu,“ napsalo v připomínkách k očkovací strategii.

Zatímco na aplikační jehly a stříkačky od ministerstva zdravotnictví se stále čeká, státní hmotné rezervy svůj díl už zajistily. Ve skladu v Sedlčanech tak evidují pro podání vakcíny 2 miliony jehel a 8 milionů stříkaček. Z toho se dosud vydalo 170 tisíc jehel a 315 tisíc stříkaček.

„Ve státních hmotných rezervách máme samozřejmě železnou zásobu injekčních jehel a stříkaček, které mají případně vykrýt nedostatky prostředků na očkování. Dalších 6 milionů jehel dorazí přibližně do poloviny dubna,“ řekl šéf Pavel Švagr. Další miliony stříkaček a jehel mají dorazit podle něj v květnu.

Na ředění vakcín pak státní hmotné rezervy nakoupily 800 tisíc jehel a 800 tisíc stříkaček. Zatím o ně podobně jako u čínských stříkaček s pevnou jehlou nikdo neprojevil zájem.