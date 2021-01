Jehly a stříkačky expres. Ministerstvo zdravotnictví si za rychlejší dodávku z Číny připlatí tři miliony

Ministerstvo zdravotnictví připlatí za expresní dodávku jehel a stříkaček, kterou má v rámci společného evropského nákupu objednanou u čínského výrobce, necelé tři miliony korun. Zdravotnický materiál potřebný pro očkování proti koronaviru by tak do Česka měl dorazit letecky v nejbližších dnech. Původně měl totiž náklad putovat lodí, byl by k využití až v dubnu. Pomoc s dopravou chtělo také ministerstvo vnitra, resort ale nabídku odmítl. Původní zpráva Praha 5:30 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek z brněnského očkovacího centra, který premiér Andrej Babiš (ANO) zveřejnil minulý týden po jeho návštěvě | Zdroj: Twitter Andreje Babiše

„Doprava lodí, která by však znamenala doručení až ke konci dubna, je v ceně. Česká republika se proto rozhodla připlatit za dopravu leteckou tak, aby zásilka dorazila rychleji,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Od čínského výrobce Wuxi Yushou Medical Appliances resort v rámci společného evropského tendru objednal podle Peterové 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun. Za rychlejší dopravu tak připlatí téměř dvojnásobek ceny samotného materiálu.

„Výrobce zaslal fakturu za leteckou dopravu v pátek 15. ledna. Jakmile bude uhrazena, zarezervuje výrobce let,“ doplnila Peterová.

Pomoc s dodávkou pomůcek z Číny přitom resortu nabídlo ministerstvo vnitra v čele s Janem Hamáček (ČSSD). Ten to minulý týden po jednání Ústředního krizového štábu vysvětloval tím, že by mohly podobně jako na jaře zafungovat jeho kontakty.

Ministerstvo zdravotnictví ale na nabídku nereagovalo. „Vnitro není v tomto nijak zapojeno,“ uvedla posléze Peterová.

Resort objednal zavážku 12 milionů jehel a 12 milionů stříkaček dále také od bulharské firmy Farkol, která rovněž vyhrála unijní soutěž. Zaplatí za ni bezmála 19 milionů korun. „V ceně zboží z Bulharska je i doprava do České republiky,“ upřesnila Peterová.

První dodávka by tu měla být zkraje dubna. „A pak dále, vždy po několika milionech měsíčně,“ vysvětlila mluvčí.

Zásoby na cestě

Čeká se rovněž na zásilky, které na pokyn vlády zajišťuje Státní správa hmotných rezerv. Ta má aktuálně objednáno 12 milionů jehel a stříkaček od firem z Česka, Slovenska a Německa. Dorazit by měly koncem ledna.

Podle prohlášení ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se tyto zásoby ale měly ještě navýšit, a to o pět milionů kusů. Řekl to na úterní tiskové konferenci po jednání vlády. Důvodem je především využití šesté, rezervní dávky vakcíny z jedné lahvičky, se kterou se původně nepočítalo.

Na nejasnosti kolem zásob jehel a stříkaček nutných pro očkování upozornil minulý týden server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Celá věc se řešila také s hejtmany na jednání Ústředního krizového štábu. Ten si proto zadal analýzu, jak na tom kraje se zásobou materiálu jsou.

Prověrka ukázala na velké disproporce. Například v Plzeňském kraji měli podle analýzy zásoby jen na šest dní, v Olomouckém a Moravskoslezském pouze na čtyři. Vyřešit se to mělo přerozdělením jehel a stříkaček tam, kde o ně mají nouzi, z fakultních nemocnic.

Ministr Hamáček současně informoval, že nedostatek očkovacího materiálu v Česku nehrozí. „V České republice je dostatek materiálu na další týdny a měsíce,“ informoval. U injekčních stříkaček pro aplikaci očkovací látky je podle Hamáčka zásoba na dalších 65 dní.

Zápůjčka materiálu

Například v Moravskoslezském kraji stát domluvil přerozdělení tamějších zásob mezi menší nemocnice. „Zásoby jehel a stříkaček jsou aktuálně v Moravskoslezském kraji dostačující na dva měsíce, jedná se o materiál zapůjčený z Fakultní nemocnice Ostrava, který bude navrácen po obdržení dodávky ze státních hmotných rezerv,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

V Plzeňském kraji, kde podle Hamáčka měli zásoby jehel a stříkaček v menších nemocnicích taktéž pouze do neděle, si podle krajského koordinátora pro očkování Petra Pazdiory poradili i bez pomoci tamní fakultní nemocnice. „Situace nebyla tak katastrofická. Očkování probíhá bez problémů se spotřebním materiálem,“ popsal Pazdiora.

Podle Jiřího Kokošky z Nemocnic Plzeňského kraje mají tamní zdravotnická zařízení – vzhledem k množství dosud obdržených vakcín – zásoby očkovacích sad na několik měsíců dopředu. „A to platilo plus minus i minulý týden. Naše čtyři nemocnice dostávají každý týden k dispozici přibližně 950 dávek vakcíny a ve skladu máme skoro 10 tisíc očkovacích sad a zhruba dvakrát tolik má přijít ještě v tomto týdnu,“ řekl Kokoška.

Krajská koordinátorka očkování v Olomouckém kraji Jarmila Kohoutová situaci na dotaz Radiožurnálu nekomentovala. Uvedla jen, že v olomoucké fakultní nemocnici mají zásoby injekčních stříkaček a jehel na jeden měsíc.

Během několika týdnů budou moci nemocnice a další očkovací centra čerpat také z krizových zásob státních hmotných rezerv, jak po pondělním jednání vlády ministr Hamáček opět připomenul.

„I v případě, že by některému zdravotnickému zařízení došly prostředky (očkovací materiál – pozn. red.), tak mu budou vykryty systémem v rámci krizové komunikace a krizových dodávek ze zásob státních nebo fakultních nemocnic,“ popsal.

Do skladu státních rezerv v Sedlčanech už minulý týden dorazilo 16 tisíc lahviček ředicího roztoku o objemu 100 mililitrů. Dodala je společnost Baxter Czech. Ještě do konce ledna by mělo dorazit šest milionů injekčních stříkaček od slovenské společnosti Chirana T. Injecta a také část šestimilionové dodávky jehel, které vyrábí prostějovská firma Perfect Distribution a společnost B. Braun Medical.

Správa státních hmotných rezerv musí kvůli navýšené objednávce vypsat novou zakázku. Firmám dá podle informací Radiožurnálu pouhý den na přihlášení, aby mohla výrobu očkovacích pomůcek dostat pod smlouvu co nejdříve.