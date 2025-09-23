Jelen i los mohou bezpečně přejít dálnici D3. Ekodukty na pěti místech pomáhají migrujícím zvířatům
Podchody pro zvířata, tedy ekodukty, se budují v místech, kde je dlouhodobě prokazatelný častý pohyb volně žijících živočichů. „Odborníci z oblasti zoologie a ekologie zmapovali jejich migrační trasy,“ uvedl mluvčí jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
Ekodukty na dálnici D3 jsou u Včelné a Vitína na Českobudějovicku a Janova, Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí na Táborsku.
Konečné umístění i výstavbu jednotlivých ekoduktů podle Kolouška stavbaři vždy konzultují s orgány jako je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nebo správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
Právě v jižních Čechách, přesně v okolí lipenské přehrady, žije největší populace losa evropského v Česku. Jedná se přibližně o patnáct zvířat. Ředitel jihočeské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Jiří Bureš oznámil, že los krajinou migruje.
Los Emil byl u rakouské dálnice uspán a přepraven na okraj Šumavy. Jeho fanoušci jsou rozpolcení
Číst článek
„Koridory pod dálnicí nebo železnicí využívají i jiná zvířata. Dříve jsme je mohli hlavně v zimě dobře monitorovat pomocí stop ve sněhu. Jenže teď už sněhu bývá málo,“ uvedl Bureš.
Dodal, že ochranáři používají pro pozorování fotopasti, ale lidé je často ukradnou.
Ekodukty jsou také na dálnici D4, která spojuje Písek s Prahou. „Nově se ekodukt nachází také na obchvatu Lišova a ve výstavbě je ekodukt u Češnovic na budovaném obchvatu u Českých Budějovic,“ dodal mluvčí Adam Koloušek.