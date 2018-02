Jelena z Kvildy neutratí. Ministr Brabec vyjednal jeho přesun do lánské obory

Jelen, který na začátku února v návštěvnickém centru u Kvildy na Prachaticku zranil turistu, pravděpodobně skončí v lánské oboře. Přesun jelena do výběhu v blízkosti prezidentského zámku vyjednal ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Upozornil na to server iDnes.cz a ČTK to potvrdil mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Vimperk 15:05 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít