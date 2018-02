Jelen v centru šumavského parku zranil člověka. Vedení výběh uzavřelo a zvíře zastřelí

Podle Deníku k události došlo už přibližně před dvěma týdny, šumavský park o ní ale neinformoval.

Jelen údajně ztratil plachost a nechával se od návštěvníků hladit.

Turista, který byl zvířetem napaden, navštívil podle listu centrum společně s těhotnou manželkou a dětmi. Rodina se však k incidentu odmítla vyjádřit. Policie se jím nezabývá.

Že k události došlo potvrdil mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

„Jelen se k návštěvníkovi přiblížil tak, že došlo ke kontaktu a návštěvník se bránil. Jelen mu způsobil několik modřin, muž byl ošetřen a byl v domácím léčení. Jsme s ním v neustálém kontaktu, záležitost řešíme,“ přiblížil Deníku mluvčí.

Dodal, že se zvíře bylo natolik ochočené, že se jeho jednání stalo nevyzpytatelným.

„Musí být uloven. Až bude odstraněn z výběhu, bude výběh pro veřejnost znovu otevřen. To by mělo být příští týden. Pak se budou řešit i další technická opatření, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu mezi lidmi a zvířaty. Problém je v tom, že někteří návštěvníci jsou neukáznění. Vyhledávají kontakt se zvířetem, snaží se s ním mazlit, nerespektují ani takové základní pravidlo, že mají chodit pouze po vyznačené stezce a nechodit do porostů k jelenům,“ popsal listu Dvořák.