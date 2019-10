Na dva víkendy kolem státních svátků se otevře Jelení příkop na Pražském hradě

Správa pražského hradu mimořádně otevře Jelení příkop. Rokle se návštěvníkům zpřístupní na dva víkendy kolem státních svátků 28. října a 17. listopadu. Lidé si ho budou moct projít od Klárova až po horní část. Jelení příkop je kvůli opravám zavřený od roku 2017. Praha 11:50 25. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voják hlídá vstup do Jeleního příkopu (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příkop je rozdělen na dvě části. V té dolní opravují dělníci hradby. Kus už mají hotový, ale rekonstrukce jim podle informací Pražského hradu potrvá až do roku 2022. V horní části se opravuje kanalizace. Kvůli obavám o bezpečnost lidí proto Správa Pražského hradu rokli v roce 2017 uzavřela a vstup do ní bude mimořádně otevřený až teď.

Podle Správy Pražského hradu nabízejí víkendy jedinečnou příležitost. Nejdřív se sem totiž návštěvníci dostanou příští rok v létě, a to ještě ne do celého příkopu. V červenci by měly být hotové opravy kanalizace. Hrad plánuje otevřít opravenou horní část. Tam je mimo jiné také medvědinec, kde za prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka přespávali medvědi.

Vstup do Jeleního příkopu bude možný malou brankou směrem od Klárova. Zájemci si ho mohou projít celý až do ulice U Brusnice. Vstup je vždy od 10 do 15 hodin, zdarma, bez registrací a mimořádně i bez bezpečnostních prohlídek.

Jelení příkop je rokle pod Pražským hradem. Má rozlohu přes osm hektarů. Jméno dostal podle toho, že se v něm v dobách Rudolfa II. chovala lovná zvěř. Rozkládá se podél potoka Brusnice od ulice U Brusnice k velké zatáčce Chotkovy estakády.

Po revoluci příkop otevřel tehdejší prezident Václav Havel. Dokonce byl prokopán průchod skrz Prašný most mezi dolní a horní částí.