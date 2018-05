Dolní část Jeleního příkopu se pro turisty neotevře. Pražské hradby čeká rekonstrukce za téměř 67 milionů

Nádvoří, katedrála svatého Víta nebo Zlatá ulička. Mezi objekty, které mohou turisté na Pražském hradě navštívit, bude letos chybět Jelení příkop. Uzavřená zůstane konkrétně dolní část rokle, kde se bude opravovat severní parkánová hradba. Celá rekonstrukce, kterou Správa Pražského hradu chystá, vyjde na zhruba 67 milionů korun. Praha 6:00 20. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik vstupů do jeleního příkopu je zavřených. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dolní Jelení příkop v letošní letní sezóně zůstane z technickoprovozních důvodů uzavřený,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz David Šebek, mluvčí Správy Pražského hradu. „Kvůli rekonstrukci severní parkánové hradby na jižním svahu příkopu,“ vysvětlil mluvčí.

Na Horní a Dolní rozděluje rokli Prašný most. Druhá část, která bude pro letošní turistickou sezónu zavřená, je z druhé strany ohraničena Chotkovou silnicí. V roce 2017 byly uzavřeny dolní vstupy do Jeleního příkopu. Mohla za to bezpečnostní opatření, která zavedl Pražský hrad. Na to si stěžovali zejména Pražané, kteří byli zvyklí si přes Jelení příkop zkracovat cestu. Park od té doby nebyl průchozí (více si můžete přečíst ZDE).

Opravy za 67 milionů

Podle smlouvy na opravu Severního parkánu a hradeb, kterou Správa Pražského hradu zveřejnila v registru smluv, se stavební práce týkají vnějšího pláště hradební zdi. „Od Pacassiho brány po kanovnické domy,“ určuje konkrétně smlouva. Dále se rekonstrukce týká navazujících budov včetně revize a výměny stávající krytiny.

„Součástí oprav je i lávka, ochoz a schody na vnitřním dvorku u Mihulky. Oprava vnějšího pláště zahrnuje i opravu výplní otvorů a v některých případech i jejich nahrazení, repasi kamenických prvků, výměnu či doplnění oslabených prvků krovu, klempířské práce a repasi či výměnu hromosvodů. Součástí budou i terénní úpravy podél hradeb vedoucí k lepšímu pohybu osob,“ stojí ve smlouvě.

„Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta republiky.“ smlouva o opravě

Hrad si ve smlouvě také vymínil, že rekonstrukce bude prováděna „odborně způsobilými pracovníky - techniky, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenosti s opravami historických krovů a s opravami historických kovářských děl“. A cena oprav? Přesně 66 830 600 korun s DPH.

Zdali bylo možné rekonstrukci provést na jaře či v zimě, případně nechat Dolní Jelení příkop alespoň částečně otevřený, už mluvčí Šebek nereagoval. Rekonstrukce by podle smlouvy - v případě, že bude dobré počasí - měla být hotová za deset měsíců.

Jelení příkop byl dlouhé roky zavřený, na příkaz prezidenta Václava Havla byl otevřen veřejnosti. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přírodní rokle Jelení příkop, kterým teče potok Brusnice, má rozlohu přes osm hektarů. Přízvisko dostal kvůli tomu, že v dobách vlády Rudolfa II. zde Hrad choval lovnou zvěř. Tu, jak uvádí Hrad, mohli návštěvníci v příkopu potkat až do 18. století. Za první republiky byl zase v horní části zřízen medvědinec.

Pokud jde o horní část příkopu, ta zůstává pro veřejnost nadále otevřená. „Správa Pražského hradu dokončila zpevnění komunikací, a to jak cesty od Prašného mostu, tak cesty kolem Arcibiskupského paláce,“ popsal mluvčí Šebek. Podle jeho slov to byl právě Horní Jelení příkop, kam při slavnostním zahájení letní sezóny druhou květnovou sobotu vyrazilo hned několik návštěvníků.

Při zahájení turistické sezóny na Pražském hradě se konalo i vystoupení sokolníků. | Zdroj: Správa Pražského hradu

