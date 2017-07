Jen přestupek. Policie předala napadení muslimky v Divoké Šárce městskému úřadu

Policie vyhodnotila napadení muslimky v Divoké Šárce jako přestupek. Případ z minulého týdne tak bude řešit městský úřad. Konflikt u pražského koupaliště měl vzniknout kvůli fotografování. Jedna z aktérek měla pořizovat snímky žen v šátcích, které se procházely s dětmi, a následně zaútočit na jednu z nich. Praha 8:42 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koupaliště Divoká Šárka, u kterého k incidentu došlo. | Zdroj: čt24

„Požádali jsme je o podání vysvětlení, celou věc jsme zadokumentovali a momentálně ji vnímáme jako přestupek proti občanskému soužití,“ uvedl mluvčí pražské police Tomáš Hulan pro ČT24. Dodal, že policisté došli k závěru, že byla naplněna skutková podstata přestupku.

Právnička a ředitelka organizace In Iustitia Klára Kalibová řekla, že postup policie zpochybňuje. Vulgarity a nadávky na veřejnosti z rasových nebo náboženských důvodů jsou totiž trestným činem. „Myslím si, že by tam mělo dojít k intenzivnějšímu zkoumání motivace toho útoku,“ sdělila.

K incidentu došlo minulý týden u pražského koupaliště. Událostem u koupaliště přihlížely i děti.

„Jedno z nich dokonce začalo plakat, ostatní děti byly v šoku. Posadily jsme děti do trávy o kus dál a počkaly, až přijede policie. Paní chtěla utéct, a tak jsme ji musely zadržet. Policie přijela za asi 15 minut,“ cituje projekt Proti projevům nenávisti jednu ze zúčastněných žen, jejíž jméno server iROZHLAS.cz zná a která informaci potvrdila.

Jak k situaci došlo? Dvojice žen popsala, že uspořádala ve středu výlet pro 13 dětí do Divoké Šárky v Praze. Ještě na cestě před koupalištěm je začala fotit kolemjdoucí paní, pravděpodobně kvůli šátkům na hlavě, tzv. hidžábu.

„Nějaká žena si nás začala fotit. Poté, co byla česky a slušně požádána, ať toho nechá, že si nepřejeme, aby nás fotila, natož děti, začala nám sprostě nadávat. Že jsme bubáci a ať táhneme do p**ele a a ať se neopovažujeme jít na koupaliště. Poté mojí kamarádce dala pěstí a kopla do ní," popsala účastnice konfliktu situaci skupině Proti projevům nenávisti.