Jen SPD by nestačila. ANO by potřebovalo dva koaliční partnery, ukazuje dubnový model STEM

Volby by podle modelu analytického ústavu STEM vyhrálo hnutí ANO s 31,6 procenta hlasů, následuje koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci s 19,9 procenta a hnutí STAN s 11,9 procenta. Do Sněmovny by prošli také SPD, Piráti, Motoristé sobě a Stačilo! Proti modelu z předchozího týdne se čísla téměř nezměnila. Praha 12:18 13. dubna 2025

Z nejsilnějších tří politických subjektů se proti předchozímu modelu z minulé neděle nejvýrazněji změnila podpora STAN, která vzrostla o 0,6 procentního bodu. Pro koalici Spolu zůstala stejná a ANO si polepšilo o dvě desetiny procentního bodu.

Naopak hnutí SPD, na jehož kandidátkách budou i zástupci hnutí PRO, Trikolora a Svobodných, si s aktuálním ziskem 10,5 procenta o dvě desetiny bodu pohoršilo.

O čtyři desetiny bodu na 6,4 procenta klesla podpora Pirátů, snížila se také Motoristům sobě o dvě desetiny bodu na rovných šest procent. O tři desetiny bodu nižší zisk než před týdnem model přisuzuje Stačilo!, uskupení kolem KSČM by nyní získalo 5,4 procenta.

Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstává SOCDEM se třemi procenty, hnutí Přísaha s 2,4 procenta a Zelení se ziskem dvou procent.

Dle přepočtu na mandáty by ANO nestačila jedna jiná opoziční strana k většině. S SPD by měly dohromady jen 98 mandátů z 200. Strany původní pětikoalice by získaly jen 82 mandátů.