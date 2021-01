Bylo to jako píchnutí od špendlíčku, odmítá herpetolog Hnízdil, že by dívku v Jenštejně uštkl had

Renomovaný herpetolog Antonín Hnízdil tvrdí, že v Jenštejně u Prahy had šestiletou dívku nekousnul. Ve středu se byl podívat přímo na místě. Prohledal jak místo incidentu - zahradu domu -, tak i okolí. Podle něj dítě nezranil chřestýš ani žádný jiný jedovatý plaz, ale dívka se poranila o rozpletený plot. Na nesrovnalosti ve verzi s hadím kousnutím upozornil server Novinky.cz. Jenštejn 16:28 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Renomovaný herpetolog Antonín Hnízdil tvrdí, že v Jenštejně u Prahy had šestiletou dívku nekousnul (ilustrační foto) | Foto: WeltderGifte | Zdroj: Pixabay

„Byl jsem až na tom inkriminovaném místě, kde se to mělo stát. Našel jsem tam dole rozpletený plot,“ řekl Radiožurnálu herpetolog Hnízdil. „Byly tam dva ostré konce, což by klidně mohlo být to, jak se to stalo.“

Zranění viděl herpetolog i na fotografii. „Absolutně vylučuju, že to byl nějaký jedovatý had. Bylo to píchnutí jak od špendlíčku. Rozteč těch vpichů je dost veliká, takže by to musel být dost veliký had. A hadi v této velikosti, který by tohle musel udělat, má zuby jako slabší hřebík. Doktoři nepotvrdili vůbec žádnou intoxikaci a tohle byly opravdu miniaturní vpichy,“ popsal zkušený herpetolog.

Policisté ale případ i nadále vyšetřují jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Mluvčí policie Barbora Schneeweissová uvedla, že dívku vyslechli, ale nedozvěděli se, jak ke zranění došlo.

„Budou pro nás zásadní výsledky krevních rozborů a to, zda se v krvi nachází stopy nějakého hadího jedu či nikoliv,“ popsala mluvčí.

Hnízdil říká, že kdyby chtěla policie zkoumat starší vzorek krve, už žádnou informaci nezíská. „Jed je hadí bílkovina. Do 48 hodin z těla úplně zmizí, protože ho tělo rozloží,“ vysvětlil herpetolog.

Podle Hnízdila mohlo za zprávu o uštknutí hadem prvotní neodborné posouzení zranění. Starosta Jenštejna Norbert Hlaváček ze Změny pro Jenštejn ale musel společně s hasiči po hadovi pátrat. „Majitel toho hada, pokud nějaký had vůbec unikl, se nepřihlásil. Vycházeli jsme z toho, co říkal lékař, který se díval na tu ránu,“ řekl. Policisté mají k dispozici kromě vzorku krve i botu dívky.