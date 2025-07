Jermanové vadí účast europoslanců na zakázaném Budapest Pride. Ostrihoňová: Lidé měli právo se sejít

Viktor Orbán kritizoval Evropskou komisi kvůli podpoře zakázaného pochodu hrdosti v Budapešti. Vměšují se europoslanci do jeho vnitrostátních věcí? „Orbán je pořád odstřelováni z Bruselu, protože zastává jiný názor,“ hájí ho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Maďarsko jako člen Unie musí dodržovat právo na shromažďování,“ říká pro Český rozhlas Plus europoslankyně Veronika Cifrová Ostrihoňová (Progresivní Slovensko). Pro a proti Praha 14:40 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Cifrová Ostrihoňová (vlevo) a Jaroslava Pokorná Jermanová | Zdroj: Koláž Český rozhlas, Profimedia

Je to chyba, když se evropští politici v čele s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou vyjadřují ke konání pochodu gayů, leseb a dalších menšin v jedné členské zemi?

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): Myslím si, že každý má právo se vyjádřit, k čemu chce. Na druhou stranu Maďarsko je dlouhodobě v podstatě odstřelováno z Bruselu, takže já si myslím, že taktické to určitě nebylo.

Ale asi nemůžeme nikomu zakázat, aby se vyjadřoval a říkal svůj názor. Ať už je to někdo v Bruselu, anebo v Budapešti.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (Progresivní Slovensko): Sama jsem se pochodu v Budapešti zúčastnila spolu s desítkami kolegů z Evropského parlamentu. Účastnila jsem se, protože to nevnímám jako vměšování se do vnitřních záležitostí, ale jako dodržování smluvního rámce Evropské unie. Právo na pokojné shromáždění je základním právem, garantovaným Listinou základních práv EU.

Svoji účast jsem vnímala jako závazek vůči těmto hodnotám, ne jako porušení zákona nebo suverenity Maďarska jako státu Unie.

Vnímala jsem to jako důraz toho, že když vstupujete do společenství, jakým Unie je, tak souhlasíte se základními pravidly, která budete dodržovat – to je například respekt, rovnost, lidská důstojnost a svoboda vůči všem lidem.

Zakázaný pochod

Ale mezi společná pravidla také patří dodržování pravidel a zákonů. A toto byla podle Maďarska nepovolená akce. Nevadilo vám to?

Cifrová Ostrihoňová: Jako evropská poslankyně se vnímám jako zástupkyní všech lidí v Evropě. A Maďarsko není jen Viktor Orbán, ale i maďarští občané a občanky a mezi nimi i LGBT+ lidé.

Ano, byla to nepovolená akce. Ale například starosta Gergely Karácsony to určil jako městskou procházku. Byly tam různé výklady toho, co bylo povolené a nepovolené.

Ministři maďarské vlády vysílali různé signály. Ministr vnitra dal pokyn, že se nemá Pride rozhánět za cenu násilí. Myslím, že největší vzkaz Viktoru Orbánovi bylo to, že se tam setkalo téměř 200 tisíc lidí z celé Evropy.

Paní Pokorná Jermanová, jak se díváte na tu skutečnost, že to byla úřady zakázaná akce? Neměli by to europoslanci, kteří tam přijeli, jednoduše respektovat?

Pokorná Jermanová: Podle toho, co teď paní kolegyně řekla, jsme zase skončili u Viktora Orbána. Mluvili jsme o maďarském lidu, ale Viktor Orbán byl zvolen v demokratických volbách právě lidem v Maďarsku.

A jestliže státní orgány zakážou konání demonstrace, tak by evropští zástupci měli v plné míře respektovat rozhodnutí vnitrostátních orgánů.

Tam já vidím ten problém, o kterém se bavíme dlouhodobě – místo toho, abychom respektovali suverenitu jednotlivých států, tak se přesouváme do jakési aktivistické politiky.

Půda Evropského parlamentu anebo Evropy je používána k tomu, aby se ovlivňovaly výsledky v jednotlivých zemích tak, jak se to zrovna hodí vládnoucí většině. Jsou tu rozdílné pohledy, jak má Unie fungovat, jak má vypadat. A v tom se s kolegyní zásadně rozcházíme, protože my nepodporujeme federalizaci Evropy.

Federalizace Evropy

Myslíte si tedy, že účast na tomto budapešťském pochodu je tlakem na federalizaci Evropy a narušováním suverenity členských zemí?

Pokorná Jermanová: Je to o tom, jak se ti, kteří teď mají většinu v Evropském parlamentu a vládnou Unii, dívají na to, jak má Unie vypadat.

Pokud je někde konaná demonstrace, zakázaná akce státními orgány, a europoslanci tam jedou jako soukromé osoby, tak pořád jedou na zakázanou akci. A jestliže Ursula von der Leyenová otevřeně – jenom podotýkám, že je to nikým nevolená úřednice – v podstatě pošle vzkaz, že podporuje zakázanou demonstraci, tak si myslím, že to není v rámci norem.

Je to další signál. Myslím, že už to vnímá hodně lidí v Evropě. Ten tlak na federalizaci Evropy je obrovský a je to jenom ukázka toho, jak by si Brusel představoval, že Evropská unie bude vypadat.

Vy to vidíte jako tlak na federalizaci Evropy a narušování suverenity jednotlivých států?

Cifrová Ostrihoňová: Ne. Tak by to možná chtěli vidět někteří lidé. Ale já tomu nevěřím. Samotný ten zákaz je problematický, protože porušuje právo na pokojné shromažďování.

Není to o federalizaci Evropy. Ale o tom, že jestli se nějaká země zaváže k tomu být členem Evropské unie, což Maďarsko udělalo, tak se zavazuje k tomu, že bude dodržovat například svobodu shromažďování. To jsou hodnoty Unie.

Nevymýšlíme žádné nové věci. Chceme, aby lidé v celém evropském společenství měli právo se pokojně shromáždit.

Útočí Evropská unie na Viktora Orbána? Měla by EU více respektovat sociokulturní odlišnosti jednotlivých států? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus výše.

Nejen orientace, ale i protivládní postoj spojuje. A to 200 tisíc lidí na zakázaném pochodu hrdosti v Budapešti | Foto: Lisa Leutner | Zdroj: Reuters